Milton Nascimento é diagnosticado com Parkinson, diz filho

Augusto Nascimento, filho e empresário do músico Milton Nascimento, disse que o pai foi diagnosticado com Parkinson há dois anos — doença neurológica que pode causar tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita.



"Isso vem trazendo limitações junto com a idade, junto com a questão da diabetes. Só que, em paralelo, ele está super feliz com a vida. Está super empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens e honrarias que ele vem recebendo", contou ao Jornal Nacional, da TV Globo, na terça-feira (4/3).



O artista se aposentou dos palcos em novembro de 2022, após a turnê nacional A última sessão de música. Desde então, Milton tem aproveitado o tempo em família e com amigos, e participou de grandes eventos recentemente.

Em fevereiro deste ano, ele foi para a premiação Grammy Awards, em que concorria à categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz, com Esperanza Spalding — mas perderam para Samara Joy.

Neste carnaval, Milton foi tema do samba-enredo da Portela, intitulado Cantar Será Buscar o Caminho Que Vai Dar no Sol - Uma Homenagem a Milton Nascimento. O artista passou pela Marquês de Sapucaí na madrugada de quarta-feira (5/3).



O cantor e compositor brasileiro Milton Nascimento acena para a multidão enquanto participa da apresentação da escola de samba Portela durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 5 de março de 2025 (foto: Mauro PIMENTEL/AFP )

O que é Parkinson?

Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Parkinson decorre de uma degeneração das células produtoras de dopamina, um neurotransmissor que, entre outras funções, controla a mobilidade. Quanto maior a faixa etária, maior a incidência da doença.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo com Parkinson, o que representa 1% da população mundial a partir dos 65 anos. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas são diagnosticadas com a doença.

Não há cura para o Parkinson. O tratamento é multidisciplinar e serve para ajudar o paciente a manter uma melhor qualidade de vida. Dentre as opções estão: medicamentos para repor parcialmente a dopamina e outros para minimizar os efeitos da doença, até cuidados de fisioterapia, fonoaudioterapia, terapia ocupacional e psicologia.

