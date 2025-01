Sesi Lab está com programação gratuita para crianças

O Sesi Lab promove o Festival Brinca+ programação gratuita destinada ao público infanto-juvenil nestas férias. A iniciativa conta com shows, apresentações teatrais, filmes e uma série de oficinas com educadores, artistas, designers e cientistas para públicos de todas as idades.

O Brinca+ está na terceira edição. O festival sempre ocorre durante as férias escolares, apresentando uma série de atividades especiais para as crianças. Os bebês de 0 a 2 anos, os adolescentes e os adultos também podem aproveitar.

"Nossa ideia com a iniciativa é oferecer atividades para toda a família durante este período de férias escolares", explica a superintendente de Cultura do Serviço Social da Indústria (Sesi), Cláudia Ramalho.

Candida Oliveira, gerente de Desenvolvimento Institucional do Sesi Lab, ressalta que, apesar da programação ser destinada ao público infanto-juvenil, o festival agrada todas as idades. "Um dos diferenciais do nosso festival é que a gente tem atividades específicas para bebês em alguns dias. Sugiro que as famílias confiram nossa agenda", disse.

O festival ocorre até 2 de fevereiro. A entrada é gratuita, porém é necessário retirar os ingressos na plataforma do Sympla ou na bilheteria física. "Como os ingressos têm esgotado todos os dias, é importante que as famílias se planejem para retirar os bilhetes", explica Candida.

Contato com a ciência e muitas brincadeiras

Além de sessões de cinema, apresentações teatrais, jogos de tabuleiro e outras atividades, por meio do Brinca+ as crianças podem ter contato com a ciência e explorar as brincadeiras. Outro ponto positivo é que a atração fica ao lado da Rodoviária de Brasília, tornando o local mais acessível.

"Venho aqui com frequência. Sigo a página do Sesi Lab e estou sempre por dentro do que acontece aqui. É um espaço muito interativo, então você traz a molecada aqui e o pessoal curta bastante, brinca e a gente nunca consegue aproveitar tudo o que tem, sempre tem espaço para uma experiência diferente", conta Victor Silva, 32 anos, que levou os dois irmãos e o sobrinho.

A criançada também elogia a iniciativa. "Muito legal, tem muitas coisas que prendem a atenção. O meu preferido é o tornado, porque mistura uma massa de ar quente e uma massa de ar fria e gera vento", diz Bernardo Sousa, 9 anos. "Eu achei muito legal, brinquei bastante", conta Valentina Guimarães, também com 9 anos.

Yarly Silva, 15, celebrou a ida ao festival durante as férias escolares. "Acho muito bom, tanto para aprender quanto para se divertir. Aqui tem coisas que você consegue aprender mais e brincar com a família", ressalta.

Serviço

Festival Brinca+

Até 2 de fevereiro

Ingressos gratuitos, retirada no Sympla

Horários: de terça a sexta - das 9h às 18h (entrada até as 17h)

Sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h (entrada até as 18h)