Mumuzinho dá spoiler de novo projeto que homenageia Roberto Carlos

No dia 20 de março, Mumuzinho lançou um novo EP marcando mais uma fase de sua carreira com três faixas inéditas e a aguardada parceria com Péricles na canção Em Qualquer Cama. Além do lançamento, o cantor celebrou outro grande momento: a inauguração do Bar do Mumuzinho, uma casa de samba localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Para o artista, o espaço é mais do que um palco para a música. “É a casa do nosso povo”, destacou.

Durante a coletiva, Mumuzinho compartilhou os desafios enfrentados na produção do EP e destacou a importância da performance. “Cada música conta uma história diferente, e eu precisei me dedicar tanto à parte vocal, com acompanhamento de fonoaudiólogo, quanto à dança para entregar um trabalho completo”, explicou. O processo criativo também teve um papel essencial no projeto com a gravadora, que reuniu os compositores em uma casa para desenvolver as canções, o que resultou em um repertório que mostra a versatilidade do artista.

Além do EP, o pagodeiro revelou um projeto especial para homenagear Roberto Carlos, previsto para 2026, em uma versão voltada para o samba. Comprometido com sua música, o cantor promete continuar a lançar sucessos e revelou sua meta: “Se Deus quiser, vou lançar um ou dois hits por ano.” Para ele, o segredo da longevidade musical está na humildade e na paixão pelo que faz.

O novo trabalho também reforça sua conexão com grandes nomes do samba. Sobre a parceria com Péricles, Mumuzinho não esconde sua admiração: “Escutar ele cantando é encantador.” Quando perguntado sobre as colaborações dos sonhos, ele revelou que gostaria de gravar com Dudu Nobre, Belo e Bruno, do Sorriso Maroto. Com um EP recém-lançado, novos projetos a caminho e uma casa de samba para chamar de sua, Mumuzinho segue consolidando sua trajetória e celebrando cada conquista ao lado de seus fãs.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel