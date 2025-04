Atriz Sydney Sweeney protagonizará o filme de Split Fiction

Atriz ainda não tem papel confirmado, mas muito provavelmente deve interpretar Zoe no longa. - (crédito: Reprodução/AFP via Getty Images/Hazelight Studios)

O filme do mais recente jogo da Hazelight Studios, Split Fiction acaba de receber uma confirmação de peso, a atriz Sydney Sweeney, estrela de Todos Menos Você e Madame Teia, vai protagonizar a adaptação do game.



No fim do mês de março, a revista norte-americana, Variety, apontou que Story Kitchen já estaria dando os primeiros passos para a produção. Agora, as informações mais recentes são de que o filme será dirigido por Jon M. Chu, diretor do musical da Disney, Wicked, o roteiro será escrito pela dupla responsável por Deadpool e Wolverine, Rhett Reese e Paul Wernick, além de contar Sydney Sweeney como uma das protagonistas.

O portal não confirmou qual das duas personagens principais Sweeney vai interpretar, mas muito provavelmente ela será Zoe, enquanto Mio deve ser escalada e revelada em breve.

Split Fiction traz em sua trama duas personagens com criações e personalidades distintas, presas em mundo digital onde devem cooperar para conseguir se libertar. Entre a capa e a espada, o néon e os carros voadores, cada um dos jogadores deve escolher uma personagem, que terão diferentes tipos de jogabilidade e apenas juntos conseguiram progredir nos níveis. O Correio já fez uma análise completa sobre Split Fiction apontando suas principais virtudes, você pode conferir a matéria completa aqui.

Split Fiction está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.