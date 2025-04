Documentário sobre urbanismo de Brasília estreia no Cine Brasília

Documentário sobre o 1º Seminário dos Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília, Além do sonho estreia nesta quarta (30/4), no Cine Brasília, às 19h. O filme conta a história do Iº seminário dos Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília, realizado em 1974 no Senado Federal. A ocasião fez Lúcio Costa retornar a Brasília após quase 15 anos sem pisar na capital.

As memórias expressas de Lúcio sobre Brasília, junto de vozes do presente de outros que também participaram daquele Seminário. Essas memórias reabrem o debate sobre a capital, com os antigos e novos desafios da construção da cidade.



No filme, estão personagens como Frederico de Holanda, José Carlos Coutinho, Ignes Costa, Vera Bosi, Viridiano, Abadia, Albertina e Efigênia, moradores que testemunham a saga de Brasília no Plano Piloto, na Vila Planalto e na Ceilândia. A direção é de José Walter e Sandra Bernardes, com roteiro de Fátima Macedo, José Walter e Sandra Bernardes.

O diretor afirma que o Cine Brasília é a casa do cinema brasileiro por excelência, um lugar no qual são travados os principais debates sobre a cidade e o país. “Então, para nós, que somos todos apaixonados pelo cinema, apaixonados por esta cidade, apaixonados pelas histórias, é muito importante”, diz.

Serviço

Além do Sonho

Filme de José Walter e Sandra Bernardes. Nesta quarta-feira (30/4), às 19h, no Cine Brasília. Ingressos: R$ 10, na bilheteria do Cine Brasília. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

