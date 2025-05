Lady Gaga assina Livro de Ouro do Copacabana Palace; veja o que ela escreveu

Após o show histórico na praia de Copacabana (Rio de Janeiro) para 2,1 milhões de pessoas no último sábado (3/5), Lady Gaga não parou de exaltar o Brasil nem ao deixar o hotel em que estava hospedada. Segundo publicação do Copacabana Palace nas redes sociais, a cantora deixou um recado no Livro de Ouro do estabelecimento.

“Copacabana, obrigada pelos momentos que nós nunca esqueceremos”, Gaga escreveu no livro do hotel de luxo. "Agradecemos sua gentileza e vamos sentir saudades do povo do Brasil. Com amor, Lady Gaga e Michael Polansky". O noivo da cantora assinou o próprio nome no recado.

“Desde 1923, o 'Livro de Ouro' do Copacabana Palace guarda memórias de grandes encontros e assinaturas que atravessam o tempo. Agora, uma nova página se soma a esse legado, a de uma estrela que fez Copacabana brilhar ainda mais. Sua assinatura, agora permanece gravada para sempre entre as páginas da nossa história”, afirmou o hotel sobre a assinatura da diva pop.

O Livro de Ouro do Copacabana Palace conta com mensagens e assinaturas de grandes personalidades artísticas e políticas do mundo. Rei Charles III, Madonna, Kate Moss, Nelson Mandela e Walt Disney são algumas das pessoas que já assinaram o documento.