Edição de 2025 da Estação do Choro começa nesta sexta com Vitor Adonai

A edição da Estação do Choro 2025 começa nesta sexta (9/5) com o multi instrumentista Vitor Adonai, que se apresenta no Sesc da 504 sul, às 20h. O artista descobriu a paixão pela música em rodas de samba do Rio de Janeiro e se apresenta na próxima edição do projeto, que é uma homenagem aos grandes clarinetistas do Choro.

Acompanhado de Nelsinho Serra (cavaquinho), Vinícius Vianna (violão de 7 cordas) e Gabriel Carneiro (pandeiro), Vitor Adonai se apresenta cantando e tocando violão e clarinete. Aos 3 anos, Antônio Melo, revelou ao pai a vontade de se tornar músico. Com 7 anos, começou no bandolim do avô, também assíduo frequentador dessas reuniões musicais. O instrumento, quase maior que ele, na época, continua guardado até hoje em casa.

Formado pelo Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro em piano, e em Clarinete pela Universidade de Brasília (UnB), Adonai atua em diferentes cenas musicais da cidade. Para o repertório do show desta sexta-feira (9/5), o cantor fará uma homenagem aos clássicos dos clarinetistas do gênero K-Ximbinho, além de composições autorais.