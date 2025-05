Com mensagem comovente, Mariana Rios lamenta a perda dos bebês de Tati Machado

Mariana Rios emocionou os seguidores ao compartilhar uma mensagem sensível nas redes sociais, nesta terça-feira (13), em solidariedade a Tati Machado e Micheli Machado. As duas artistas enfrentaram perdas gestacionais na reta final da gravidez, e Mariana, que vive sua própria jornada em busca da maternidade, escreveu um texto forte e afetuoso sobre dor, empatia e acolhimento.

"Pra onde vão as dores de nossas perdas? Será que se dissolvem no tempo?", começou Mariana, refletindo sobre o impacto do luto e da frustração. Ela ressaltou que não há explicações ou palavras que curem, apenas o silêncio, o vazio e o amor interrompido. "A gente respira. A gente cai. A gente não entende, e tudo bem não entender. Mas a gente não está sozinha", afirmou.

Na publicação, Mariana também se colocou no lugar dessas mães, compartilhando sua vivência com a tentativa de engravidar nos últimos dois anos. Recentemente, ela enfrentou mais um obstáculo: descobriu que os óvulos que havia congelado não formaram embriões viáveis. Mesmo assim, segue na luta e decidiu transformar a dor em acolhimento ao criar a plataforma Basta Sentir Maternidade, voltada a mulheres que vivem desafios na maternidade ou que, como ela, ainda estão no caminho.

Em meio à tristeza, Mariana concluiu sua mensagem com um respiro de esperança. "Talvez [devamos acreditar] no tempo. Talvez na fé. Talvez na ideia de que há encontros que não precisam de presença física pra serem eternos. Um passo por vez. Um respiro por vez." Ela encerrou o texto pedindo que as perdas de Tati e Micheli sejam tratadas com respeito e que essas mulheres possam, um dia, voltar a sonhar.

Confira a mensagem na íntegra:

