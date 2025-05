Grupo Caras reapresenta ‘Zezinho e o livro mágico’ nas praças do DF

O espetáculo Zezinho e o livro mágico, do Grupo Caras, volta às praças do Distrito Federal a partir deste fim de semana, de forma gratuita, e passa por cinco regiões administrativas. A peça conta a história de Zezinho, uma criança que divide a infância com a responsabilidade de trabalhar para ajudar a família.

Com dramaturgia de Elmo Férrer e direção de Arthur Matos, o espetáculo aborda a infância de maneira poética e convida todos os públicos para prestigiar o teatro de rua. “A magia do teatro de rua é dialogar com a população, democratizar a arte e estar nas praças é muito prazeroso, pois abrangemos pessoas diversas, algumas que só estavam ali passando, mas ficam curiosas e param”, disse o diretor e ator Arthur Matos.

Zezinho mora em Ciprocó, uma cidade que sofre devido a um longo período de seca. O pequeno precisa abdicar de parte da infância para ajudar a mãe no plantio e na colheita de alimentos, com o objetivo de sobreviver. Sem saber ler e escrever por nunca ter ido à escola, ele vê sua vida mudar quando uma vendedora de livros mostra um mundo mágico onde tudo é possível.

O grupo apresenta 10 sessões, duas em cada região, que ocorrem sempre às 17h30, nas próximas semanas. A primeira, em Águas Claras, nestes sábado e domingo (31/5 e 1º/6). Passam ainda em Arniqueiras, nos dias 7 e 8 de junho; em Taguatinga nos dias 14 e 15 de junho e no Guará, nos dias 21 e 22 de junho. Por fim, se apresentam em Vicente Pires, nos dias 5 e 6 de julho. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Serviço

Zezinho e o Livro Mágico



Espetáculo do Grupo Caras. Sábado (31/5) e domingo (1º/6), na Rua das Pitangueiras, 5, ao lado do Parcão, em Águas Claras. Nos dias 7 e 8 de junho, na Praça da QS 10, em Arniqueiras; nos dias 14 e 15 dejunho, na Praça da Vila Dimas, em Taguatinga; nos dias 21 e 22 de junho, na Praça da QE 17, no Guará; nos dias 5 e 6 de julho, na Chácara 54, ao lado da feira do produtor, em Vicente Pires. Todas as sessões são gratuitas e às 17h30.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel