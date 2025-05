Feira de exposição de fotografia chega ao Infinu neste fim de semana

Neste sábado (31/5) e no domingo (1º/6), o Espaço Infinu promove uma feira de compra e venda de fotos. A Feira Lampejo de Fotografia Autoral propõe um diálogo direto entre quem cria e quem aprecia e estimula a compra de fotografias como gesto de conexão, afeto e reconhecimento.

A feira propõe a democratização da arte e foi idealizada por Juliana Caribé e Marcus Amorim com a proposta de ser um espaço acessível, horizontal e afetivo onde a fotografia pode circular para além das galerias tradicionais e alcançar novos públicos.

A feira nasce do desejo de romper barreiras, de fazer da fotografia um gesto cotidiano, mostrando que a arte não é privilégio, é direito e celebração. O nome Lampejo carrega o espírito que move a feira: a fotografia como um instante decisivo, como aquele breve clarão que atravessa e transforma.

A Lampejo celebra a fotografia como linguagem potente de expressão e escuta. A feira é pensada como um espaço aberto à diversidade de olhares e formatos e reúne fotógrafos independentes que trabalham com diferentes abordagens, técnicas e temas. Ao incentivar a comercialização de obras autorais, a feira busca fomentar a sustentabilidade do fazer artístico e ampliar o reconhecimento da fotografia como arte acessível e presente no cotidiano.

Serviço



Feira Lampejo de Fotografia Autoral

Entre os dias 31 de maio e 1º de junho das 11h às 18h30. No Espaço Infinu (506 Sul, Brasília). Com entrada gratuita e livre para todos os públicos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel