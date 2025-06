Luis Felipe Gama faz show único em Brasília nesta terça (3/6)

O pianista e compositor Luis Felipe Gama faz show único em Brasília nesta terça-feira (3/6), às 19h30, no Mundo Vivo Galeria (CLN 413). A cantora Taís Guerino está confirmada como participação especial na apresentação. Caio Fonseca e Rodrigo Salgado ficam responsáveis pela bateria e contrabaixo, respectivamente.

O espetáculo No meio do mundo comemora o lançamento do mais recente single do pianista, Mais que humana, em parceria com o poeta e letrista português Tiago Torres da Silva e a cantora Ana Luiza. A canção é parte do álbum Contrabando, que também apresenta colaborações especiais com Elba Ramalho, Alcione, Ney Matogrosso e Dominguinhos.

Luis Felipe Gama tem canções interpretadas por Milton Nascimento, Ney Matogrosso e Dominguinhos e já se apresentou em Cuba, Argentina, Uruguai, França, Suíça, Alemanha, Espanha, Portugal e Japão.

Serviço

No meio do mundo

De Luis Felipe Gama. Nesta terça-feira (3/6), às 19h30, no Mundo Vivo Galeria (CLN 413). Reservas por meio do telefone (61) 99523-9615. Couvert de R$26.