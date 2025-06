Peça 'Hora da Saída' trata de bullying e é destinada aos adolescentes

Estreia nesta sexta-feira (6/8), a partir das 20h, no Teatro Brasília Shopping, a peça Hora da Saída. O espetáculo trata de bullying na adolescência e terá exibição até 15 de junho. A peça destinada ao público adolescente aborda temas como racismo, gordofobia e homofobia e evidencia as diferentes formas de marginalização e violência simbólica presentes no cotidiano dos jovens. A entrada é livre para todos os públicos e os ingressos estão disponíveis no Sympla por R$25

Leia também: ‘Manchild’: o novo single de Sabrina Carpenter

Em uma escola, quatro adolescentes se unem, nem sempre de forma positiva, contra tudo o que não gostam e contra todos que os incomodam. Certa vez, se voltam contra a novata que acaba de chegar, que veio da escola "de baixo".

Leia também: Chico Buarque recebe alta nesta quinta-feira após internação

O que, a princípio, parece ser uma rejeição voltada exclusivamente à nova aluna, se transforma em um jogo de hostilidades e alianças instáveis entre os quatro colegas. A trama revela como a convivência no espaço escolar pode ser atravessada por preconceitos, inseguranças e disputas por pertencimento, e expõem a rudez, frequentemente suavizada, e a perversidade que se manifesta na adolescência.

Leia também: Jessie J anuncia câncer de mama mas confirma show no The Town

A encenação é costurada com músicas em performances ao vivo e propõe uma reflexão sobre as dinâmicas de grupo e os mecanismos de convivência presentes entre os jovens. Nesse mosaico de tensões, o público é convidado a reconhecer e a questionar comportamentos que, por vezes, são naturalizados no ambiente escolar.

Serviço

A hora da saída

Sexta (6/6), sábado (7/6) e domingo às (8/6), 20h, no Teatro Brasília Shopping. Ingressos por R$25 no Sympla. Livre para todos os públicos



*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel