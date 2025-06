Samamba Rock Rádio Podcast + estreia nesta quarta-feira (18/6)

O Samamba Rock Rádio Podcast +, parte do projeto Samamba Rock, estreia nesta quarta-feira (18/6), às 20h, com transmissão ao vivo na Rádio Ativa FM. A gravação é posteriormente disponibilizada nas plataformas digitais YouTube, Spotify e Deezer. A iniciativa, que vai ao ar toda quarta-feira e sábado, busca valorizar o rock produzido no Distrito Federal e Entorno, propondo reflexões sobre equidade, acessibilidade e economia criativa.

O destaque do primeiro episódio é a banda Cabaré de Cego. Adelson, produtor cultural e idealizador do festival Taguá Rock, também participará do programa para debater sobre “Festivais Integrados” e as dificuldades enfrentadas pela cena independente do DF.

A estrutura do programa foi organizada com entrevistas, debates temáticos e apresentações musicais. “Pensamos num conteúdo que valoriza a diversidade, a ecologia, a inclusão social e as políticas públicas culturais, com uma linguagem direta, acessível e feita por quem vive a cena cultural das periferias”, explica Paulo Atos, produtor do Samamba Rock Rádio Podcast + e fundador do Movimento Samamba Rock.

O podcast já tem 16 convidados da cena independente do DF e Entorno confirmados para a temporada. Os grupos foram selecionados por meio de chamada aberta e curadoria baseada em critérios como atuação cultural, diversidade de estilos e engajamento comunitário. No sábado (21/6), representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) participam do programa para discutir sobre a tentativa de instalação de uma usina termelétrica em Samambaia.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel