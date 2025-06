Adaptação de 'A Raposa e a Galinha' reflete sobre afeto e diferenças

No sábado (21/6) e no dia 28 de junho, o palco do Teatro Brasília Shopping recebe a apresentação do clássico A Raposa e a Galinha. Com entrada gratuita, as apresentações começam às 11h. O espetáculo infantil participa da Mostra Teatral de Brasília, que reúne diferentes linguagens cênicas e propõe a formação de novos públicos ao longo de 2025.



Leia também: J-Hope confirma volta do BTS com novo álbum e turnê

A história gira em torno de Filó, uma galinha que busca realizar o sonho de ser mãe, e de uma raposa faminta em busca de comida. O que começa como um confronto se transforma em uma inesperada amizade, com mensagens sobre empatia, afeto e superação das diferenças.

Leia também: Nilze Carvalho canta Cartola em projeto dedicado ao compositor

Com direção e atuação feita por Kelly Costty (Galinha), e Gustavo Jorge (Raposa), a peça é voltada para crianças e conduz o público por uma divertida aventura na floresta. As sessões contam com intérprete de Libras e audiodescrição, reforçando o compromisso da Mostra Teatral de Brasília com a inclusão. Os ingressos gratuitos devem ser retirados antecipadamente pelo Sympla ou na bilheteria do teatro.

Serviço

A Raposa e a Galinha

Sábado (21/6) e no dia 28 de junho, a partir das 11h no Teatro Brasília Shopping (SCN Qd. 5 Bl. A – Asa Norte). Classificação indicativa livre. Ingressos: Gratuitos mediante retirada pelo Sympla.

* Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel