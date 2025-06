Biografia não autorizada de Taylor Swift será lançada neste sábado (21/6)

A edição especial em português de Taylor de Era em Era — A biografia não autorizada, escrita pela jornalista britânica Caroline Sullivan, será lançada neste sábado (21/6), às 18h, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro.

O livro analisa todas as fases da carreira de Taylor Swift, desde a estreia no country até a consolidação como estrela do pop. A edição brasileira foi produzida pela Lura Editorial e tem tradução de Stephanie Cunha Rodrigues, além de prefácio escrito pelo influenciador Tiago Valente.

Sullivan é crítica musical e colaboradora de veículos como The Guardian e Melody Maker. Autora de seis livros, é responsável pela biografia não autorizada de Dua Lipa e lançou análises sobre as obras de outros artistas, como Adele, Madonna e Ed Sheeran.

Serviço

Lançamento de Taylor de Era em Era – A biografia não autorizada

No estande da Lura Editorial (pavilhão 4, rua P14) na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, sábado (21/6), às 18h. Sessão de autógrafos na Bienal do Livro do Rio com o Tiago Valente no mesmo horário e local.