Bienal do Livro Rio recebe mais de 100 mil estudantes de todo o Brasil

Estudantes de diversas partes do país desembarcam na Bienal do Livro e movimentam os pavilhões do maior festival de literatura do país. Em 2025, um ano simbólico em que a cidade do Rio de Janeiro é reconhecida como Capital Mundial do Livro, o evento registra um público recorde de 130 mil crianças, adolescentes e jovens das redes pública e privada de ensino.

Nesta edição, o investimento totalizou R$ 16 milhões — um aumento de 15% em relação a 2023 —, recursos provenientes das secretarias municipais de Educação do Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Queimados, além da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro.

Os valores são destinados à aquisição de livros para estudantes, profissionais das redes municipais e bibliotecas estaduais — viabilizada em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Os vouchers para compra de livros variam entre R$ 25 e R$ 200 para os alunos; para os profissionais da educação, os valores vão de R$ 100 a R$ 1 mil.

Literatura por paixão

Saída do Distrito Federal, a influenciadora literária Lorena Ayres foi uma das estudantes do ensino superior a visitar a Bienal — o que proporciona a criação de conteúdos de incentivo à leitura. “Quando contei para as pessoas que iria, muita gente estranhou ir para outra cidade para um evento literário. Acho que muita gente em Brasília que não consome conteúdo literário não imagina a proporção desse evento cultural. É quase uma CCXP, mas de livros”, relatou.

Lorena julga ainda existir preconceito com a literatura no Brasil, o que eventos grandes ajudam a desmistificar. “Ler não precisa ser uma atividade solitária.” Ao ver o local lotado de pessoas e perceber turistas de diversos estados, Lorena destaca a força que a literatura tem na vida das pessoas.

Incentivo a leitura

O programa Visitação Escolar, promovido pelo festival desde o ano 2000, segue como um dos pilares sociais do evento. “A Bienal vem incentivando cada vez mais a formação de nova geração de leitores e esse projeto é muito especial e relevante nesse sentido”, afirmou Dante Cid, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL). “A iniciativa tem como objetivo aproximar crianças e jovens da literatura, promovendo a capacidade de sonhar, dando asas à criatividade e estimulando a consciência crítica”, completou.

Entre os milhares de visitantes, Rebeca Santos, de 10 anos, aluna da Escola Municipal Cacique Cunhambebe (Angra dos Reis), comprou dois livros em sua primeira ida à Bienal. Após três horas de viagem, a menina e os colegas estavam empolgados. “Estou achando tudo muito legal! Não sabia nem o que comprar, com tanta opção! Já sabia que era grande, mas me surpreendi com esse tamanho todo”, contou a estudante, que gosta de poesias.

As escolas da rede municipal também receberão reforço no acervo literário, com vouchers entre R$ 1.000 e R$ 1.400 para a compra de livros e materiais pedagógicos. “Nosso objetivo é fazer com que os nossos alunos fiquem mais com o livro na mão e menos com a tela, menos com o celular. A literatura é porta e janela de um mundo de descobertas, de um mundo de possibilidades”, declarou o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.

Leia também: Maior acervo de literatura brasiliense está na Biblioteca Pública de Brasília

Para a secretária de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Roberta Barreto, a visitação escolar representa uma chance única para alunos e educadores. “No ano passado, entregamos mais de 4 milhões de livros paradidáticos às escolas e estamos implantando 200 salas de leitura móvel em todo o estado. Todas essas iniciativas contribuem para a formação de novos leitores”, destacou.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECECRJ) destinou R$ 10 mil para renovar o acervo de bibliotecas cadastradas no Sistema Estadual de Bibliotecas (SEB). Os recursos devem ser usados exclusivamente na compra de livros durante a Bienal, beneficiando 67 municípios fluminenses.