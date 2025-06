Campus do IFB em São Sebastião recebe Festival Curiaca

O Festival Curiaca chega ao campus do IFB em São Sebastião nesta sexta-feira (27/6) e no sábado (28/6). O evento tem feira de artesanato, espaço com videogames e pista para o jogo Just Dance, oficinas lúdicas e brinquedos durante os dois dias. Sexta-feira (27/6), a programação segue de 10h às 22h; no sábado (28/6), de 12h às 21h. O ingresso é gratuito.

Sábado, as apresentações musicais têm início às 12h30, com a cantora e compositora Ane Êoketu, em show que mistura samba, forró, axé e MPB. Às 15h e às 18h, o público pode aproveitar as apresentações da quadrilha Formiga da Roça, grupo que nasceu em São Sebastião.

A banda Só Pra Xamegar encerra a programação musical, com show a partir de 18h30. Com mais de 20 anos de carreira, o grupo levará repertório repleto de forró universitário e piseiro.

Serviço

Festival Curiaca

No IFB Campus de São Sebastião, sexta-feira (27/6), de 10 às 22h; e sábado (28/6), de 12 às 21h. Entrada gratuita, com retirada por meio de site. Classificação indicativa livre.