Rogério Rezende recebe título de Cidadão Honorário nesta quarta (25/6)

Com “sentimento de profunda gratidão”, Rogério Rezende recebe o título de Cidadão Honorário de Brasília em sessão solene, às 19h, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesta quarta-feira (25/6). O gaúcho de Pelotas, conhecido como “Senhor Piano”, chegou à capital federal há 50 anos. “O universo musical aqui se apresentou bem mais fascinante”, declara.

Em 1982, ele trocou a função de pianista para se tornar afinador, por oportunidade de emprego, e fundou a Casa do Piano, especializada em restauração do instrumento. “Em Brasília me aproximei do piano, que tem sido até hoje coluna vertebral do equilíbrio material, financeiro e emocional da minha família”, compartilha Rogério Rezende. Para ele, o reconhecimento como cidadão brasiliense se deve a esse trabalho feito pela cidade.

“Sou candango por opção e de coração. O título muito me honra, mas faço questão de dividi-lo com todos esses anônimos marceneiros, torneiros mecânicos, carregadores de piano, que me ajudaram a construir essa estrada. Tenho consciência absoluta de que ninguém faz nada de bom sozinho.”

No dia 16 de junho, outra a receber o título de Cidadã Honorária foi a artista Ruth Venceremos. Em discurso, ela ressaltou a importância do reconhecimento: “Sou grata a esta cidade que, com todas as suas contradições, me acolheu e me impulsionou”.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel