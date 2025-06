Jovem promessa do trap, o mineiro Senndy lança primeiro álbum

Uma das jovens promessas do trap nacional, Senndy lança, nesta sexta-feira (27/6), o primeiro álbum. Com 15 faixas, o Aruanda chega em todas as plataformas digitais via Symphonic e tem como proposta o conceito da palavra presente nas religiões de matriz africana, que é compreendida como céu ou uma dimensão espiritual de paz e sabedoria.

Em entrevista exclusiva ao Correio, Senndy contou um pouco mais sobre o projeto. “Aruanda é um conceito que eu quis trazer sobre ser um céu dos negros assim. Aonde você pode achar o seu céu”, diz o cantor. Além do significado, o cantor completa que o conceito mostra o lugar certo para cada um: “Na cultura africana é um céu para para os negros. Aruanda é isso. E esse conceito que eu quis trazer que você pode achar seu lugar achar certo. Se livrar de algumas coisas que a sociedade te impõe e seguir com o seu caminho da arte buscando o seu céu”.

Com a participação de músicos nacionais e internacionais, o disco tem a colaboração de nomes como Ryu, The Runner, Emitê Único, Alee, Yuri Redicopa, Niink, Cassin, Teto e Vulgo FK, além de 6ee, Thiago Sub e DJ Yago que foram responsáveis pela composição dos beats nas músicas: “Cada um foi escolhido a dedo. Tem os meninos que trabalham comigo (Ryu, Emite e Cassin). Já os outros eu senti que eram os cantores que se encaixariam melhor no tipo de música que eu estava trazendo”.

O álbum está a mais de um ano sob processo de criação, com músicas já pensadas: “A música com o Alee já estava pronta, porque eu tava com essa ideia de Aruanda na cabeça. Eu e os produtores nos reunimos e pensamos que dava para fazer algo incrível com aquilo e, depois, a gente começou a se reunir com os outros artistas, faz 1 ano que a já tá nesse processo criativo”.



Senndy é natural de Uberaba, começou a cantar na infância e hoje vive de seu sonho. “Está sendo muito legal para mim, porque era um negócio que eu não imaginava, estar em algum lugar e as pessoas me reconhecerem. Isso é muito da hora e é uma consequência que minha arte trouxe”, diz. Em 2023, Senndy começou a viver da música e foi destaque no “Radar Spotify Brasil”. Lançou sua mixtape É QUEM?, com oito faixas, que acumula mais de 17 milhões de plays. Agora, se prepara para seu álbum de estreia Aruanda. “O meu crescimento depois do radar que o Spotify fez e a mixtape que eu lancei foi um projeto do nada e estourou de uma maneira da hora, que repercutiu maneiro. Foi ali que eu estava começando a viver da música.”