Em comemoração aos 40 anos de carreira, Dudu Lima faz show gratuito no DF

Dudu Lima Trio apresenta turnê do álbum "Live in Brazil" em Brasília nesta quinta-feira (26/6) - (crédito: Kempton Vianna)

Milton Nascimento, Beatles e Johann Sebastian Bach. Com versões instrumentais de ícones da música, o contrabaixista Dudu Lima e seu trio apresentam ,nesta sexta-feira (26/6), no Sesc da 504 Sul, o álbum Dudu Lima — Live in Brazil. A turnê do disco, lançado nas plataformas digitais em abril, passa pelo Sesc Estação Blues, que, a partir das 18h, também recebe o guitarrista Silver Guy, do Mato Grosso, e a banda brasiliense ArkaBlues. A entrada é franca, e não é necessário retirar ingressos.

Em 40 anos de trajetória, Dudu Lima foi parceiro de seu conterrâneo Milton Nascimento, com o qual gravou o disco Milton Nascimento & Dudu Lima Trio — Tamarear, e de nomes internacionais, como o guitarrista norte-americano Stanley Jordan. “Desde que descobri esse universo maravilhoso da música, da criação, de se dedicar a um instrumento, foi entrega total. Sou grato por ter realizado tantas coisas que sonhei”, diz o baixista.

O mineiro sobe ao palco junto com Caetano Brasil (clarinete e sax) e Leandro Scio (bateria), que compõem o trio. “Toda vez que eu venho a Brasília é um astral maravilhoso. Acho a cidade inspiradora”, comenta Dudu Lima.

O álbum que o trio apresenta ao público brasiliense nesta quinta-feira (26/6) tem participações especiais do multi-instrumentista Carlos Malta e vocais de Alice Santiago, Sarah Vieira e Tata Rocha, cantoras do grupo Tata Chama e as Inflamáveis. Disponível nas plataformas digitais, o trabalho também será apresentado no Rio de Janeiro em agosto.

Serviço:

Sesc Estação Blues, no Sesc da 504 Sul, das 18h às 22h. Entrada franca. Classificação livre.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel