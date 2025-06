Projeto Bonecas de Pano e Suas Identidades tem início sábado (28/6)

O projeto Bonecos de Pano e Suas Identidades inicia uma série de oficinas e apresentações neste sábado (28/6), às 10h, no Centro de Convivência do Idoso, em Ceilândia. A iniciativa gratuita passará também pelo Riacho Fundo, São Sebastião e Guará até agosto.

O projeto tem o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira, com performances do Tambor de Crioula, expressão cultural maranhense, e oficinas de criação de bonecas de pano. As apresentações incluem roda, canto, percussão e dança.

A confecção de bonecas de pano é voltada para todos os públicos. As bonecas afro e Abayomi, sem rosto definido, representam uma expressão artística de valorização da identidade negra no Brasil.

Confira programação completa das apresentações do Tambor de Crioula Flores de São Benedito:

28 de junho, às 10h, no Centro de Convivência do Idoso - Ceilândia

05 de julho, às 10h, no Biblioteca Pública do Riacho Fundo, para público do Centro de Convivência do Idoso

12 de julho, sábado 10h, no CECON, em São Sebastião

09 de agosto, sábado 14h, Centro de Convivência do Idoso - Lúcio Costa

15 de agosto, às 15h30, no CEE Guará

23 de agosto, às 14h, no Centro de Convivência do Idoso - Guará

Serviço

Apresentações do Tambor de Crioula Flores de São Benedito

Entre 28 de junho e 23 de agosto. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.