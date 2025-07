Mostra exibe curtas-metragens nacionais na Fercal nesta terça (8/7)

A mostra itinerante Gira Curta 2025 vai levar para a Fercal a exibição gratuita de curtas nacionais nesta terça-feira (8/7). Com sessão às 18h e 19h, o público poderá assistir a cinco curtas-metragens que fizeram parte da edição de 2024 do Festival Curta Brasília. A mostra é fruto de uma parceria entre a organização do festival com o CineSolar, cinema itinerante movido a energia solar que promove sessões gratuitas pelo Brasil.

Com apresentação do Palhaço Ximbica na abertura do evento, a programação inclui os curtas PiOinc (DF/GO), de Alex Ribondi e Ricardo Makoto; Felícia e os super-resíduos do bem (GO/MG/PA/RJ/SP), de Laly Cataguases; Contos mirabolantes - O olho do Mapinguari (PA), de Andrei Miralha e Petronio Medeiros; Abrakbça - Receita de vó (PR), de Carlon Hardt; e A menina que queria voar (BA), de Tais Amordivino. As produções, exibidas na Administração Regional da Fercal, têm recursos de acessibilidade como libras, audiodescrição e legenda descritiva.

A mostra, que tem o intuito de fomentar o cinema independente, formar plateias e consciência ambiental, e estimular debates, celebra a parceria de mais de uma década do Festival Curta Brasília e o CineSolar. A 13ª edição do festival será realizada do dia 11 a 14 de dezembro de 2025, no Cine Brasília, as inscrições serão abertas em breve.

Serviço

Mostra itinerante Gira Curta 2025

Nesta terça-feira (8/7), às 18h, na Administração Regional da Fercal, (DF 150 Km 12 Rua 02 – Lote 60 - Loja 04/06 – Bairro Engenho Velho Fercal). Entrada gratuita. Classificação livre.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel