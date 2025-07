Cia Roupa de Ensaio leva tema da sustentabilidade para escolas do DF

A Cia Teatral Roupa de Ensaio inicia, nesta terça-feira (8/7), uma série de apresentações do espetáculo Papo de Lixo — Caravana pela Sustentabilidade pelas escolas públicas do Distrito Federal. A primeira escola contemplada é a Escola Classe Verde Riacho Fundo I.

O espetáculo é protagonizado por seis bonecos que vivem num lixão próximo à escola. Ao descobrirem que o lixão será fechado, passam a entender a importância dos serviços de limpeza públicos e das práticas sustentáveis.

A peça trata de temas relacionados à preservação do meio ambiente, como coleta seletiva e a forma correta de descartar resíduos. O projeto também distribuirá cartilhas educativas que reforçam os conceitos abordados na peça, com informações sobre a preservação do cerrado e sustentabilidade.

Confira o cronograma completo de apresentações:

08/7 - Escola Classe Verde Riacho Fundo I

11/7 - Centro de Ensino Fundamental 602 Recanto das Emas

14/7 - Centro de Ensino Fundamental 102 Recanto das Emas

15/7 - Centro Educacional Fundamental 801

4/8 - Centro de Ensino Fundamental 103

5/8 - Escola Classe Ruralzinha

8/8 - Centro de Ensino Fundamental 101

11/8 - Escola Classe Kanegae