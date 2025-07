Centro Cultural Samambaia recebe peça sobre a falta de oxigênio na pandemia

A apresentação do espetáculo Desassossego é parte do circuito Desassossego in loco, que ocupa o Centro Cultural Samambaia na sexta-feira (11/7) e no sábado (12/7), às 20h, com entrada gratuita. O Grupo Jurubebas de Teatro, de Manaus (AM), apresenta a peça com incentivo da Bolsa Funarte de Teatro Myriam Muniz 2023. A exibição busca uma abordagem humana com histórias de superação e luto vivenciadas pelos três personagens.

A peça, que também menciona a representatividade indígena, já participou de vários festivais pelo país e conquistou sete prêmios. Desassossego mistura elementos do teatro clássico com uma estética mais atual e traz iluminação cênica, musicalidade e comprometimento com a memória do povo, inspirados em Grotowski e Odin Teatret. A estreia da apresentação foi em março de 2022 e é dirigida por Felipe Maya Jatobá, com atuação de Robert Moura, Leandro Paz e Nicka.

O produtor Robert Moura explica que a peça é uma forma de relembrar e homenagear as pessoas que morreram durante a pandemia. “Essa obra é em homenagem aos mais de 700 mil mortos pela pandemia no país. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça”, afirma. Depois da apresentação, o público será convidado para a roda de conversa “Representatividade Indígena na Cena Contemporânea”, com a participação da historiadora indígena Kokama Maurille Gomes e Leandro Paz, ator da peça.

Serviço

Espetáculo Desassossego

Sexta (11/7) e sábado (12/7), às 20h, no Centro Cultural Samambaia (Quadra 301 Conjunto 5 Lote 1 – Samambaia). Ingressos gratuitos. Não recomendado para menores de 16 anos