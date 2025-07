Asa Norte literária: festival reúne autores da cidade

A ideia é do escritor Renato Fino, que sempre ficou intrigado com o paradoxo representado pela quantidade de festas literárias espalhadas pelo país e seus auditórios lotados e pelos números cada vez mais reduzidos de leitores no Brasil - (crédito: Divulgação)

No próximo fim de semana, a praça central da SQN 410 vai se transformar em palco da literatura em um encontro entre autores, pesquisadores e leitores para falar da escrita e dos livros. Com mesas de debates e discussões que começam pela manhã e seguem durante o dia, a Anta — Antifesta Literária quer transformar o miolo da Asa Norte em uma festa dedicada a celebrar as letras e a leitura.

A ideia é do escritor Renato Fino, que sempre ficou intrigado com o paradoxo representado pela quantidade de festas literárias espalhadas pelo país e seus auditórios lotados e pelos números cada vez mais reduzidos de leitores no Brasil. Esse contraste, ele garante, foi um dos responsáveis pelo nome da festa. "Esse nome veio em função de uma observação que tenho feito de notícias dizendo que as festas literárias estão lotadas de gente, no entanto, o número de leitores está cada vez menor. Isso me trouxe uma reflexão e me lembrou o poema do (Ferreira) Gullar em que ele fala 'por que a arte existe?Porque a vida não basta'. Se a festa não basta, vamos fazer a antifesta", diz.

Para Luciana Barreto, professora de literatura brasileira na Universidade de Brasília (UnB), poeta e parceira de Fino na idealização do evento e na curadoria da programação, a intenção também é fugir um pouco de uma tendência observada nas festas literárias. "É não trazer apenas os consagrados, as grifes, sair do esquema mais previsível da balada que as grandes festas literárias avultam", explica.

Anta também pode ser lido como um insulto, por isso Fino pensou em uma antifesta. "Sou um escritor que não para de escrever, escrevo todo dia e quis fazer esse encontro porque sinto falta, na nossa cidade, de um movimento que seja maior, que possa reunir maior número de pessoas possíveis sem interferência institucional, governamental, sem essa burocratização toda que a gente encontra. Sem essa marca mais comercial em torno da literatura", explica. O evento, portanto, não tem patrocínios nem contou com recursos de editais públicos.

A praça da 410 Norte vai receber uma tenda com estrutura de palco e cadeiras para o público, que não precisa retirar ingressos e também pode levar cangas. Uma pequena praça da alimentação, tocada pelos restaurantes Pinella, Deli, e Café da Quadra, estará disponível, assim como uma banquinha para a venda dos livros dos convidados.

A programação começa na sexta-feira com uma mesa ousada: Da pré-literatura à pós-poesia — De Homero ao Instagram reúne Francisco K, Reginaldo Gontijo, Chiquinho e Antônio Carlos Queiroz para dar conta de mais de 2.800 anos de literatura. Depois é a vez de Mythos: invenção, exumação e implosão, com James Fensterseifer, Luciana Martuchelli e Tico Magalhães. "Imaginei essa mesa conversando com os participantes", avisa Fino. "Tico Magalhães criou o mito cerratense do nada, sem se basear em mitologia. É a invenção. James pega um personagem da mitologia e imagina aquele personagem, leva para o palco. É a explosão. E Luciana Martuchelli está fazendo um trabalho de reparação dos mitos, a implosão."

A abertura oficial será às 18h, com o recital Trompa em monólogo, de Yuri Zuvanov, que preparou um repertório de peças criadas exclusivamente para o instrumento. No sábado, uma mesa dedicada aos clubes de leitura vai reunir as integrantes do Veredas, Calangos Leitores e do Livro Breve em Um lero com ledoras: sábado, sol e clube (de leitura). A produção feminina de Brasília é o tema de A mil, feminil: dois dedos de prosa, com Maíra Valério, Maria Amélia Elói, Livia Milanez, Virgínia Ferreira. Autores que faziam parte da geração do boom literário latinoamericano dos anos 1960 e 1970, mas não ficaram famosos, são o tema de Outra América Latina: letras off-boom.

Nesta primeira edição, Renato Fino decidiu homenagear os poetas Chico Alvim e Tita de Lima e Silva, que estarão presentes e serão temas de mesas de debate. A lista de convidados para as mesas, que ocupam todos os três dias de evento, inclui ainda nomes importantes da produção literária brasiliense. Estarão lá as poetas Maria Maia, Angélica Torres, Maria Lúcia Verdi e Noélia Ribeiro, as atrizes Catarina Accioly e Miriam Virna, os cronistas André Giusti, Geraldo Lima, Maurício de Almeida e Severino Francisco, sub-editor do Diversão&Arte, e os romancistas Lourenço Dutra, Gabriela Tunes e M. P. Haikel. O poeta José Carlos Vieira, editor do Correio Braziliense, também participa de uma mesa.

A Anta, explica Renato Fino, propõe um encontro com o romance, o conto, a poesia, a dramaturgia e a crônica. "A gente não vai estar dispersando energia em assuntos paralelos à literatura, embora esses assuntos se ewncontrem nos livros. Mas, nas mesas, vamos falar da literatura, do fazer literário. A literatura não será um pano de fundo para falar do mundo", avisa. Fino é categórico ao afirmar que a literatura como suporte para falar de outras temáticas não está na pauta do encontro. "A literatura precisa entrar em outro patamar que é diferente do que está hoje. Transformaram a literatura em um burro de carga. Todo mundo pega sua ideia, coloca no lombo desse burro e fala 'vai, leva minha ideia'. Mas literatura não é para ser porta voz de nada, literatura é literatura", acredita.

Luciana Barreto vai mais longe e fala em olhar para o que chama de contracânone e contradiscursividade. "Um espaço reservado para a literatura como um construto estético e, claro, político também. Porém, fora dos nichos. A literatura anda, de alguns anos para cá, com uma tendência de estar endereçada a algumas circunscrições sectárias, digamos assim, todas absolutamente legítimas", diz. Mas o Anta, ela explica, quer focar no "espaço da literatura em sua ingenuidade, em suas provocações, em sua batuta, ainda possível de invenção".

Anta — Antifesta Literária da Asa Norte

De sexta, das 14h às 21h30, a domingo, das 10h às 21h30, na praça central

da SNQ 410. Sextas-feira

14h00 Da pré-literatura à pós-poesia: de Homero ao Instagram

Francisco K, Reginaldo Gontijo, Chiquinho e Antônio Carlos Queiroz

Mediação: Renato Fino

16h00 MYTHOS: invenção, exumação e implosão

James Fensterseifer, Luciana Martuchelli e Tico Magalhães

Mediação: Luciana Barreto

18h00 Yuri ZUVANOV: Trompa em monólogo

19h00 Por que ANTA?

Renato Fino, Renato Cunha, Luciana Barreto e Francisco K

19h45 MINHA MOLDURA É O UNIVERSO

Heitor Humberto de Andrade por Vanderlei Costa

20h00 DANTE 760 GRAUS: um giro pelo Eterno

Luciana Barreto, João Vianney e Renato Fino

21h30 Inferninho

Sábado

10h00 Um lero com ledoras: sábado, sol e clube (de leitura)

Carla Regina Fabro, Darlene Bento Luiz, Eliene Bento Luiz,

Mayra Cunha e Claudine Duarte

Mediação: Renato Fino

11h30 A mil, feminil: dois dedos de prosa

Maíra Valério, Maria Amélia Elói, Livia Milanez, Virgínia Ferreira

Mediação: Julliany Mucuri

13h00 Praça ANTA: comes

e bebes e afins

14h00 Outra América Latina:

letras off-boom

Erivelto Carvalho, Gabriella Pereira e Rafael Nascimento

Mediação: Erivelto Carvalho

15h45 Brasília, anos 80 e o contraconcreto

Lourenço Dutra, Gabriela Tunes e M. P. Haikel

Mediação: Julliany Mucuri

17h15 Nocaute no 1º Round: três contistas de peso

André Giusti, Geraldo Lima e Maurício de Almeida

Mediação: Luciana Barreto

18H30 Poetas fora da mesa

Jorge Amâncio, Vicente Siqueira e Luiz Reis

18h45 Poetas fora da capa: publicar para quê?

Luciana Barreto, Chico Lima, Yonaré Barros e Paulo Chapa

Mediação: Renato Fino

19h45 Poetas fora da mesa

Jorge Amâncio, Vicente Siqueira

e Luiz Reis

20h00 Poesia Marginal, além do verso bom e do poeta mau

Wélcio de Toledo, José Carlos Vieira, Renato Matos e José Sóter

Antimediação: José Carlos Vieira

21h30 Inferninho

Domingo

10h00 Quatro cronistas tristes e uma cidade desesperada

Severino Francisco, Vicente Sá (in memoriam), Waleska Barbosa e

Eustáquio Ferreira Santos

Mediação: Luciana Assunção

11h30 Chico Alvim: o metro

nenhum e o gesto do poeta

Chico Alvim, Francisco K, Clara Alvim, Severino Francisco e

Alexandre Pilati

Mediação: Maria Lúcia Verdi

13h00 Praça ANTA: comes

e bebes e afins

14h30 Praça Clóvis: abrindo o portal

Regina Dalcastagnè, Léo Tavares e Mariana Moura

16h15 Mal-estar na literatura,

um sintoma inevitável

Margarida Patriota, Leonardo Almeida Filho, Ana Raja e Renato Fino

Mediação: Luciana Barreto

18h00 Yuri ZUVANOV: Trompa em monólogo

18h15 Tita & Otras Poetas Más

Tita Lima, Angélica Torres, Maria Lúcia Verdi, Noélia Ribeiro,

Luciana Martins e Maria Maia

Mediação: Luciana Barreto

19h45 MINHA MOLDURA É O UNIVERSO

Heitor Humberto de Andrade por Vanderlei Costa

20h00 Literatura em cena: o drama da palavra

Catarina Accioly, Luciana Martuchelli e Miriam Virna

Mediação: André Luiz Gomes

21h30 Inferninho

22h00 Encerramento