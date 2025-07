Jah Live leva clássico do reggae nacional à turnê de 20 anos

Vinte anos após lançar o álbum que marcou sua trajetória no reggae nacional, a banda Jah Live volta aos palcos com a turnê comemorativa Se Curvar Jamais – 20 Anos. O primeiro show da turnêserá no Distrito Federal, no dia 8 de agosto, com apresentação gratuita na Chácara do Padre, no Sol Nascente. Em seguida, a banda leva o projeto para outras cidades do país, celebrando o álbum que rendeu ao grupo o Disco de Prata, com 20 mil cópias vendidas e mais de 5 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

A apresentação marca o reencontro da banda com o público da capital e dá início a uma agenda que se estenderá por todo o país. Segundo o baixista e fundador Martin Barreiro, reviver essa fase da banda tem um significado especial. “Estamos comemorando 20 anos do trabalho com maior representatividade da Jah Live. Isso nos dá aquele sentimento de responsabilidade dobrada”, afirma o músico. A banda já tem uma série de apresentações confirmadas e prepara um espetáculo que pretende unir o impacto sonoro do álbum a uma experiência visual marcante.



O repertório revisita as faixas do disco de 2005 e incorpora sucessos de outras fases da carreira. Entre as novidades da turnê, está a entrada do cantor Tribak Reys nos vocais principais. “A escolha se deu pela proximidade com os tons originais e a timbragem da voz”, completa Martin. O show contará ainda com conteúdo em LED e um cenário que retrata o universo das letras do álbum, sempre muito presentes nas vozes do público nos shows.

Com mais de duas décadas de história, a Jah Live reafirma sua identidade musical marcada por mensagens de fé, amor e resistência. A escolha por apresentações gratuitas reforça o compromisso do grupo com a acessibilidade e com a conexão direta com os fãs. A turnê é um convite para reviver momentos, cantar junto e sentir a força de um trabalho que continua atual como nunca.