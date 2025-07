Autoramas e Udi Grudi apresentam espetáculos no Sesi Lab no fim de semana

Neste fim de semana, o Sesi Lab promove oficinas, peça de teatro e show de rock com músicas infantis como parte da programação do Brinca+, festival de férias para crianças. Todos os eventos são gratuitos, com retirada de ingressos na bilheteria física ou digital do Sesi Lab.

No sábado (12/7), às 11h, o Circo Teatro Udi Grudi estreia Buuum!!!, novo espetáculo que aborda o assunto energia, tema anual do museu. O enredo conta a história de Albertinho Sabistein, neto de um cientista famoso que se une ao Inventivo Inventor Dumont e Magaiato Libere para discutir ondas energéticas, frequência, ressonância e transmissão de energia. Também haverá sessões no mesmo horário no domingo (13/7) e em 19 de julho.

No sábado e no domingo, às 17h, o grupo de rock Autoramas apresenta o projeto Autoraminhas, com releituras de canções da banda para o público infantil e músicas inéditas.

Na sexta-feira (11/7), às 14h30, e no sábado (12/7) e no domingo (13/7), às 11h e às 14h30, a educadora Diana Tubenchlak promove oficina de arte para bebês de até 24 meses. A oficina será realizada no Experimento Lab e é limitada a 15 crianças e acompanhantes por sessão. As fichas para participar são distribuídas com 30 minutos de antecedência, no hall do primeiro andar.

Serviço

Brinca+

De sexta-feira (11/7) a domingo (13/7), com oficina, show de rock infantil e peça de teatro. Entrada gratuita, com ingressos disponíveis na bilheteria física do Sesi Lab e em site.