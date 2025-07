Anitta fala pela primeira vez sobre novos procedimentos estéticos

"Saíram notas na imprensa dizendo que eu estava desfigurada, que voltei dos Estados Unidos com um dreno no rosto por causa de uma emergência, que peguei uma bactéria numa cirurgia... algo que, se fosse verdade, seria muito sério. Eu estaria acamada, mal. Comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu estava à beira da morte, com o pé na cova", iniciou a cantora - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Anitta fez rapidamente uma live no Instagram de seu fã-clube brasileiro para falar pela primeira vez sobre os procedimentos faciais que realizou no rosto e que "pararam a internet" quando ela postou fotos, após um mês sumida das redes sociais.

Na conversa ao vivo com os fãs, a artista explicou que, apesar de ser sincera sobre as mudanças que já realizou em seu corpo, não usa sua influência para tratar do tema em seus perfis com milhões de seguidores.

"Saíram notas na imprensa dizendo que eu estava desfigurada, que voltei dos Estados Unidos com um dreno no rosto por causa de uma emergência, que peguei uma bactéria numa cirurgia... algo que, se fosse verdade, seria muito sério. Eu estaria acabada, mal. Comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu estava à beira da morte, com o pé na cova", iniciou a cantora.

"Sempre fiz procedimentos no meu rosto, desde sei lá quando. Isso é costume para mim. Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos. Desde então, nunca deixei de fazer plástica, mas não é algo que fico postando o tempo todo. Nas outras vezes, ninguém nem percebeu, ninguém falou nada, e estava tudo certo", continuou.

Anitta disse que viu muitas pessoas na internet dizendo que ela influencia os jovens, principalmente mulheres, a não se aceitarem. "Penso o seguinte: se eu estivesse com um problema psicológico grave, seria ainda mais triste ver as pessoas falando sobre isso dessa forma. Poderia, sim, me afetar de verdade", desabafou.

A cantora revelou ainda que tinha o plano de ficar sumida das redes sociais neste ano, por estar trabalhando em um projeto com uma estética pensada, como fez com o álbum Funk Generation, lançado em outubro de 2024, mas alguns imprevistos aconteceram após suas mudanças no rosto.

De acordo com a estrela, ela utiliza o espaço em suas redes sociais para falar abertamente sobre espiritualidade e usa suas plataformas para dar visibilidade a causas políticas e ambientais que apoia. No entanto, as pautas sobre procedimentos seguem ainda repercutem.

Desabafo e pautas

"Sou eu que faço o que quiser com meu corpo. Se amanhã eu quiser virar o Sméagol da saga Senhor dos Anéis ou o Fofão, eu viro. Se quiser ficar desfigurada, eu posso. O corpo é meu. Mas as pautas que eu trago são outras. Se as pessoas querem seguir meu exemplo, ótimo. Eu tenho minhas atitudes - certas, erradas, quem pode julgar?", questionou Anitta.

"Vou continuar mudando. Não só na cara ou meu corpo, mas minha personalidade, meu jeito de ser. Eu agora, por exemplo, decidi que vou deixar meu cabelo ficar natural. Dezessete anos que eu não vejo ele enrolado. Vou tentar fazer transição. Vamos ver", completou ela.

Entenda repercussão

Anitta reapareceu nas redes sociais no dia 28 de junho após um período afastada por conta de uma infecção bacteriana. Ela surpreendeu por sua aparência, resultado de um procedimento estético, que repercutiu na web.