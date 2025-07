Antropólogo Claude Lévi-Strauss é homenageado no Cine Brasília

O Cine Brasília promove gratuitamente hoje, a partir de 18h, a Mostra Maria Maia, celebrando os 90 anos da vinda do antropólogo Claude Lévi-Strauss ao Brasil. Às 19h10, o longa Lévi-Strauss, Saudades do Brasil, dirigido por Maria Maia, conta a história da vinda do professor francês ao Brasil; de sua relação com a USP, onde lecionou; e dos encontros com povos indígenas, que levaram ao livro Tristes Trópicos, publicado em 1955.

Lévi-Strauss, formado em filosofia, veio ao Brasil em 1935, aos 27 anos, para lecionar na então recém- criada Universidade de São Paulo (USP). "Ele veio, ficou três ou quatro anos aqui e, com a ajuda do Mário de Andrade, fez excursões ao Brasil central e aos povos indígenas, numa verdadeira maratona, com todas as dificuldades que tinha para se deslocar a lugares tão remotos no Brasil", conta Maia.

Além da homenagem a Lévi-Strauss, a mostra exibe ainda dois outros documentários dirigidos por Maia: Arte e ofício com Renato Matos e Tai Chi, uma via para o Tao, a partir de 18h. Cada projeto tem duração de cerca de 30 minutos.

"Arte e Ofício com Renato Matos" é um documentário sobre as obras do multiartista baiano. "Artista plástico, músico, tem uma gama de atividades, rimas em palíndromos, livros inteiros em palíndromo. Fiz um documentário sobre as atividades dele", conta Maia.

Tai Chi, uma via para o Tao surgiu do interesse pessoal da diretora, que é praticante da arte marcial e certificada pelo mestre Wu, quem trouxe o tai chi para Brasília há 54 anos. A obra mostra a história e as práticas que o mestre conduz na Praça da Harmonia Universal, criada por ele e localizada nas quadras 104/105, na Asa Norte.

Ao fim da exibição das três produções, às 21h, o público pode aproveitar um debate com a diretora Maria Maia. Maia é acreana e veio para Brasília aos 15 anos de idade. Por 20 anos, trabalhou na TV Senado e, na carreira, produziu 64 filmes: nove longas, 14 média-metragens (de 15 a 70 minutos) e outros 41 curtas.

Mostra Maria Maia

A partir de 18h, no Cine Brasília, e debate com a diretora às 21h. Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco