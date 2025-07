Vocalista do Coldplay brinca com outro casal após flagra: "É legítimo?"

o vocalista da banda Chris Martin arrancou gargalhadas do público ao brincar com uma segunda dupla focada pela câmera do beijo. O casal, logo após, se beijou - (crédito: Reprodução / 'X')

Depois de flagrar os funcionários da Astronomer, Andy Byron e Kristin Cabot, abraçados durante um show do Coldplay na última quarta-feira (16/7), o vocalista da banda, Chris Martin, arrancou gargalhadas do público ao brincar com uma segunda dupla escolhida pela câmera do beijo.

Logo que os dois apareceram no telão do Gillette Stadium, em Foxborough, nos arredores de Boston, nos Estados Unidos, Chris Martin brincou: "Ok, agora escutem, vocês dois são um casal? Vocês dois são um casal de verdade?", perguntou o vocalista. Com um tom de desconfiança, recebeu risadas vindas da plateia. Os dois espectadores, em seguida, se beijaram. Eram, de fato, um casal.

Veja um registro do momento

Chris Martin flagra casal na "câmera do beijo" pic.twitter.com/PwKiTCi9Bf — WWLBD ????? (@whatwouldlbdo) July 18, 2025

A fala de Martin fazia referência justamente ao ocorrido momentos antes, entre Byron e Cabot. Ambos foram pegos pela câmera do beijo abraçados durante o show da banda britânica. Logo que perceberam que apareciam no telão, se afastaram um do outro, em meio a desconforto. Em tom de brincadeira, Martin afirmou: "ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos".

Os dois não poderiam ser vistos juntos. Afinal, Byron é casado com Megan Kerrigan, com quem tem dois filhos. Kristin Cabot, em contrapartida, concluiu processo de divórcio em 2022.

Uma espectadora na plateia, não identificada, filmou o momento do ocorrido. Em entrevista ao US Sun, afirmou que não imaginava a proporção que o vídeo teria na internet. No TikTok, o vídeo acumulou milhões de visualizações.

"Eu não fazia ideia de quem era o casal. Só pensei que tinha visto uma reação interessante na câmera do beijo e decidi postar", afirmou. "Uma parte de mim se sente mal por virar a vida dessas pessoas de cabeça para baixo, mas é o preço que se paga", acrescentou.