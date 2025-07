Festival Kids On The Rocks traz férias criativas com as crianças na Caixa Cultural

Festival Kids On The Rocks; férias criativas com as crianças na Caixa Cultural - (crédito: Divulgação)

Brasília ganha um novo espaço para as crianças explorarem arte, natureza e imaginação com o festival Kids On The Rock, que realiza sua primeira edição de 22 a 27 de julho, na Caixa Cultural.

Idealizado pela produtora Casa de Fulô, o evento propõe uma ocupação cultural completa, com atrações premiadas, oficinas gratuitas e lazer para toda a família. "Brasília merecia um festival infantil com arte de qualidade e acesso democrático, algo que unisse pais e filhos em um momento de conexão", afirma Anamaria Rigotto, diretora do projeto. "Como mãe e produtora, sentia falta de eventos infantis feitos com o mesmo cuidado dedicado ao público adulto."

Entre os destaques estão o espetáculo Música de Brinquedo, com Pato Fu e o Teatro de Bonecos Giramundo; a versão infantil e inédita de O Teatro Mágico (A Primeira Cabeça na Lua); o show interativo do Pequeno Cidadão; a acrobacia da Intrépida Trupe e os musicais de Farra dos Brinquedos e Udi Grudi.

Durante seis dias, o público poderá curtir também uma área externa com brinquedos infláveis, tirolesa, slackline, parede de escalada e feira gastronômica. Para Anamaria, o festival é mais que entretenimento: "Estamos comprometidos com a construção de um planeta melhor. Cada detalhe foi pensado para despertar a curiosidade e contribuir para o desenvolvimento integral das crianças."

Como contrapartida social, o Kids On The Rock oferece 15 oficinas gratuitas, com inscrições feitas uma hora antes de cada atividade. Entre os temas, maracatu, horta orgânica, construção de instrumentos com materiais recicláveis, teatro, dança, capoeira e acrobacia. "Queremos proporcionar experiências que encantem, eduquem e permaneçam na memória", reforça a idealizadora.

Ao unir arte, educação, afeto e consciência social, o festival Kids On The Rock pretende deixar uma marca duradoura não só nas férias escolares, mas também com uma proposta que valoriza a infância como fase essencial de descobertas e vínculos.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco