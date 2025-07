Escritora Bianca Santana faz oficina de escrita gratuita pela internet

Estão abertas as inscrições para Escrita Literária: Memória e Invenção, oficina para quem deseja produzir crônicas, contos, relatos, ensaios literários ou narrativas híbridas. A aula será conduzida pela escritora e jornalista Bianca Santana neste sábado (26/7), das 10h às 12h, na plataforma Google Meet. A participação é gratuita.

Durante a atividade, participantes serão convidados a escrever textos curtos a partir de memórias pessoais, e depois transformá-los em narrativas ficcionais. A iniciativa faz parte do projeto Sempre Um Papo, em parceria com a Caixa Cultural Brasília, financiada com patrocínio da Caixa e do Governo Federal e apoio cultural da Emgea, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura.

Bianca Santana é autora dos livros Quando me descobri negra (Fósforo, 2023); Arruda e guiné: resistência negra no Brasil contemporâneo (Fósforo, 2022) e Continuo preta: a vida de Sueli Carneiro (Companhia das Letras, 2021). Desde 2014, ela ministra oficinas e jornadas de escrita literária.

Serviço

Oficina "Escrita Literária: Memória e Invenção". Sábado (26/7), das 10h ao meio-dia. Inscrições neste link.