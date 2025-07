Prêmio eSports Brasil 2025 abre categorias de votação popular

O Prêmio eSports Brasil (PeB) é a maior premiação de games e eSports da América Latina, dá início à primeira fase de votações populares para sua edição de 2025. Desta hoje (24/7) até 18 de agosto, o público já pode acessar o site oficial e indicar suas personalidades favoritas dos esportes eletrônicos em quatro categorias: “Craque Betano da Galera”, “Streamer do Ano”, “Melhor Creator – Short Form” e “Melhor Creator – Long Form”.

Após a primeira fase da votação, o PeB fará a curadoria da lista montada pelos fãs e selecionará os nomes que seguirão na disputa, cuja revelação acontecerá na “Live dos Indicados” em setembro. A data também marcará o início da segunda fase de votação, aberta tanto para o público quanto para o júri que vai compor a seleção dos premiados, quando serão definidos os finalistas das categorias.



Leia mais: Donkey Kong Bananza é uma renovação para o macaco mais amado dos games

Além das já tradicionais categorias populares “Streamer do Ano” e “Craque Betano da Galera”, a edição 2025 apresenta outras duas categorias exclusivas para escolha do público: “Melhor Creator – Short Form”, focada em criadores que produzem conteúdos de até três minutos em suas redes sociais, e “Melhor Creator – Long Form”, dedicada aos criadores de conteúdos longos, com mais de três minutos de duração.

"O PeB está em constante evolução para acompanhar as transformações do universo gamer e vem expandindo sua atuação para além dos eSports, com o objetivo de reconhecer vozes de quem movimenta o ecossistema de games de forma mais ampla”, explica Gustavo Freudenfeld, diretor geral do prêmio.

“Recebemos há anos o pedido da comunidade para reconhecermos e premiarmos os criadores de conteúdo de games em suas diferentes linguagens e formatos, e chegou a hora de celebrar esses talentos, tanto em conteúdos curtos quanto longos. Assim, como já fazemos com categorias como Personalidade do Ano e Streamers, que não estão necessariamente restritas aos eSports, o PeB dá mais um passo para refletir a pluralidade e a força do cenário gamer brasileiro".

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/06/7175034-games-produzidos-fora-dos-eua-que-encantaram-os-fas.html

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular





Rumo à sua décima edição, o PeB 2025 será realizada no dia 18 de dezembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. O público poderá acompanhar a entrega dos troféus, ao vivo, pelo SporTV e pelos canais do Prêmio no YouTube, na Twitch e nas redes sociais oficiais.