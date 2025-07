Encontro Sarauê reúne poetas da cidade em sessões de declamação

O Paradeiro Café recebe, neste sábado (26/7), a partir das 16h, o Sarauê, iniciativa independente que reunirá escritoras da cidade. O Sarauê foi idealizado e organizado por Ana Raja e Thainá Carvalho, escritoras residentes em Brasília. De acordo com as organizadoras, o sarau busca trazer um ambiente intimista, com o tema poesia para se conhecer: “É isso que esperamos do Sarauê: conexão”.

O Sarauê terá a presença de cinco escritoras convidadas que declamarão seus textos: Pâmela Rodrigues; Naja Rodrigues de Oliveira; Letícia Bispo; Maíra Valério e Juliana Paixão. Além das declamações das autoras, o sarau contará com um momento de microfone aberto, para que o público também apresente suas produções, sejam elas poesia ou prosa. “Ao mencionar poesia, não estamos apenas falando do gênero literário, mas da poesia como um processo íntimo de expressão através de palavras”, afirma Ana.

Ana Raja afirma que o objetivo por trás do evento é utilizar a poesia como forma de conexão entre as pessoas, e a expectativa é tornar o Sarauê um evento trimestral. “É isso que a poesia faz, ela cria laços. Toda forma de poesia é uma porta que se abre.”

Thainá Carvalho e Ana Raja se conheceram virtualmente, por meio de uma amiga poetisa em comum. Ana nasceu no Paraná e, há 21 anos, mora em Brasília. É jornalista e recentemente publicou seu primeiro romance As Dores Delas. Já Thainá nasceu em Sergipe e se mudou para Brasília há alguns anos. Carvalho é escritora e colagista, criadora e editora da Revista Desvario.

Serviço

Sarauê

Neste sábado (26/7), a partir das 16h, no Paradeiro Café (CLN 309 BL D Loja 60). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel