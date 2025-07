Personagem Milena, da Turma da Mônica, ganha livro por Eliana Alves Cruz

Capa do Livro Milena e o Enigma do Pássaro Antigo - (crédito: Divulgação)

A escritora Eliana Alves Cruz publicou, em parceria com a Maurício de Sousa Produções Estúdios, pela Editora Malê, a obra literária Milena e o Enigma do Pássaro Antigo. O livro acompanha Milena, primeira personagem negra com papel de destaque na Turma da Mônica.

A trama do livro gira em torno do pássaro Cuoco-Esmeraldino, espécie rara que habita mais de 30 países do continente africano. Questões sobre a saúde do pássaro mobilizarão os personagens para tratarem de empatia, cuidado com a vida e senso de responsabilidade.

O enredo do livro aborda questões como identidade, ancestralidade e afeto, em uma história que dialoga tanto com o público infantil, quanto com o público adulto. Milena fez sua primeira aparição em um evento da Turma da Mônica em 2017 e chegou pela primeira vez aos quadrinhos em janeiro de 2019.

