Espetáculo teatral promove atividade gratuita para jovens no CCBB

Em cartaz desde 23 de julho, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o espetáculo Fábrica de nuvem propõe uma continuação interativa por meio da oficina “Corpo em suspensão”. Público de 12 a 16 anos ganha chance de explorar o universo da peça, a partir de jogos e dinâmicas, no mesmo cenário das apresentações. O evento gratuito ocorre nesta terça-feira, das 15h30 às 17h30, e tem 12 vagas. Para participar, as crianças devem ser acompanhadas por um responsável.

A atividade experimental é conduzida pelo diretor João Ferreira. Técnicas de acrobacia aérea e exercícios de consciência corporal são atividades previstas para a oficina que se relacionam com temáticas da peça. “O público vai descobrir como as ideias da peça podem se transformar em movimento, som, desenho e imaginação. É como entrar no mundo da história, mas de um jeito todo seu”, compara Ferreira.

Práticas básicas de equilíbrio, dinâmicas de grupo, escuta afetiva e criação de pequenas cenas físicas também compõem a oficina.“Todo mundo merece um espaço para se expressar, brincar e criar, sem certo ou errado. A atividade é um jeito mais leve, divertido e coletivo de se conectar com a arte”, explica Ferreira.

Fábrica de nuvem, que ganhou quatro categorias do 8º Prêmio CBTIJ de Teatro para Crianças e Jovens, encerra a temporada em Brasíulia no dia 10 de agosto. A peça retrata um dia na vida de uma palhaça sobrecarregada, que além de cuidar da casa e da filha, tem a missão de manter o equilíbrio climático do planeta.

Serviço:

12 vagas para a oficina “Corpos em suspensão, para jovens de 12 a 16 anos

Amanhã (5/8), das 15h30 às 17h30, no Centro Cultural Banco do Brasil. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site do CCBB. Para participar, a criança deve ser acompanhada por um responsável.

