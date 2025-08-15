José Rezende Jr. realiza bate-papo e lançamento de site na livraria Platô

Neste sábado (16/8), a partir das 18h, a livraria Platô, na Asa Sul, será palco de um bate-papo sobre jornalismo e literatura com o jornalista e escritor José Rezende Jr. O bate-papo será mediado pela professora de literatura e poeta Luciana Barreto. A entrada para o evento é gratuita.
Além do bate-papo, José também lançará seu site oficial, www.joserezendejr.com, que reunirá desde textos jornalísticos publicados pelo autor no Correio Braziliense e na revista Traços até textos literários de ficção. Ele também reunirá informações sobre a trajetória do autor, que já soma sete livros publicados.
José Rezende nasceu no estado de Minas Gerais e se mudou para Brasília. O autor já ganhou o Prêmio Jabuti de melhor livro de contos com a obra Eu perguntei pro velho se ele queria morrer (e outras estórias de amor). Além disso, já foi finalista de outros dois prêmios com o livro A cidade Inexistente.
Serviço
José Rezende Jr. ocupa a Platô
Neste sábado (16/8), a partir das 18h, na livraria Platô (CLS 405 BLOCO A LOJA 12). Entrada gratuita.