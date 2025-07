Alexandre de Moraes é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico; conheça a obra

Para além da atuação no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes também dedica-se à literatura. Nesta terça-feira (22/7), Moraes foi anunciado como um dos finalistas da segunda edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, promovido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Com o livro Democracia e redes sociais: o Desafio de Combater o Populismo Digital Extremista, publicado pela editora Atlas, o ministro concorre na categoria de Direito. Na obra, Moraes destaca analiticamente como as redes sociais e aplicativos de mensagem podem ser inimigos da democracia.

Leia também: Anunciados os semifinalistas da 2ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico

Moraes debate sobre as chamadas "milícias digitais" na disseminação de desinformação, discursos de ódio e ataques às instituições democráticas — episódio evidenciado com a disseminação do bolsonarismo, conteúdos extremistas e teorias da conspiração em grupos do Telegram no ano passado.

O livro reflete sobre a necessidade de uma regulamentação das plataformas digitais, bem como a importância de combater manipulações digitais, principalmente em época de eleições.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ministro do STF concorre com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) André Ramos Tavares e a secretária-geral do STF, Aline Osorio. Em 25 categorias científicas, técnicas e profissionais, o Jabuti Acadêmico será anunciado em cerimônia em 5 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso (São Paulo), com transmissão ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.