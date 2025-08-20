O músico mineiro Jimi Oliver faz apresentação gratuita nesta sexta-feira (22/8), às 20h, na unidade da 706/906 Sul da Casa Thomas Jefferson. A apresentação integra a turnê Aurora, e o repertório traz composições autorais e homenagens a grandes nomes da música, como George Benson, Paul Jackson, Chuck Loeb, João Bosco e Tom Jobim.

Leia também: Taylor Swift revela o “cupido inesperado” de seu romance com Travis Kelce

No ano passado, o guitarrista lançou o EP Face to Face, dedicado à música brasileira. O trabalho mais recente do guitarrista é o single Aurora, lançado em maio deste ano e que leva o nome da turnê que será apresentada em Brasília.

Leia também: Fernanda Rodrigues revela retorno de câncer de pele; conheça riscos e prevenção

O show de Oliver em Brasília também faz parte do projeto Sextas Musicais da Casa Thomas Jefferson, com apresentações gratuitas semanais de artistas nacionais e internacionais. Além de serem abertos ao público, os recitais são transmitidos ao vivo pelo YouTube.

Leia também: Taylor Swift provoca fãs com nova era colorida

Serviço

Sextas Musicais da Casa Thomas Jefferson

Com Jimi Oliver, nesta sexta-feira (22/8), às 20h, na unidade da 706/906 Sul da Casa Thomas Jefferson. Entrada gratuita.