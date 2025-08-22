Movimento Sinfônico apresenta Concerto Internacional neste fim de semana

Maestro Ricardo Sousa-Castro participará do Concerto Internacional neste final de semana - (crédito: Divulgação)

Neste fim de semana serão encerradas as atividades do IX Seminário Internacional do Movimento Sinfônico, com o Concerto Internacional. O evento ocorrerá neste sábado (23/8) e no domingo (24/8), às 16h, no Auditório do CEMI Cruzeiro, com entrada gratuita.

Leia também: Morre Brent Hinds, ex-guitarrista e cofundador do Mastodon, aos 51 anos

Fazem parte da programação sonetos, óperas, cantatas e música sacra. Clássicos de Mozart, Tchaikovsky e Vivaldi serão interpretados pela Orquestra Metropolitana de Brasília, Orquestra Alberto Nepomuceno e o Coro da Câmara de Brasília, Grupos permanentes do Movimento Sinfônico.

Leia também: Palo, entenda o significado do nome do filho de Mariana Rios

As orquestras serão regidas pelos maestros José Carmelo Calabrese e Ricardo Souza-Castro. Além disso, as solistas Janette Dornellas e Marcela Cadima estarão presentes, agregando elementos de ópera à apresentação.

Leia também: Taylor Swift resgata glamour das showgirls em álbum

Serviço

Concerto Internacional

Movimento Sinfônico e Coral Brasileiro. Neste sábado (23/8) e no domingo (24/8), às 16h, no Auditório do CEMI Cruzeiro (SRES Área Especial F, Cruzeiro Velho). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.