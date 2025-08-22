Grupo ATA apresenta 'Saltimbancos' para estudantes de Planaltina

A Agrupação Teatral Amacaca (ATA) promove apresentações do musical Os Saltimbancos nas próximas terça (26/8) e quarta-feira (27/8), no Complexo Cultural de Planaltina, para alunos das EC 01 de Planaltina, CEF 01 de Planaltina e CEE 01 de Planaltina. Na terça-feira (26/8), as apresentações serão realizadas às 10h e às 15h; na quarta-feira (27/8), às 10h e 14h. A entrada é franca para todas as escolas contempladas.

Os Saltimbancos conta a história de quatro animais que fogem de seus patrões para formar um grupo musical. A peça original, em italiano, foi inspirada em Os Músicos de Bremen, conto dos irmãos Grimm, com músicas de Sergio Bardotti e Luis Enríquez Bacalov. Na versão em português, as canções são de Chico Buarque.

A primeira versão de Os Saltimbancos, dirigida por Hugo Rodas, foi lançada em 1977. A peça mistura elementos do teatro, dança, circo e música. Em 2019, Rodas reuniu a Agrupação Teatral Amacaca e, desde então, já apresentaram o musical no DF, Rio de Janeiro e Goiânia.

Serviço

Os Saltimbancos

Da Agrupação Teatral Amacaca. Terça-feira (26/8), às 10h e 15h, e quarta-feira (27/8), às 10h e 14h, no Complexo Cultural de Planaltina. Entrada gratuita para alunos das EC 01 de Planaltina, CEF 01 de Planaltina e CEE 01 de Planaltina. Classificação indicativa livre.