Aviões Fantasy 2025 promete edição histórica com line-up nordestino

O maior evento de festa fantasia do Brasil chega a mais uma edição com novidades que reforçam seu caráter grandioso e democrático. Criado em 2016 por Xand Avião, a Aviões Fantasy cresceu em estrutura, público e relevância. Este ano, a festa será no dia 13 de setembro, no estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os ingressos podem ser comprados a partir de R$180 no site da Evenyx. Em entrevista exclusiva ao Correio, Xand falou com exclusividade sobre o evento.

Segundo Xand, a evolução do evento é visível. “O primeiro Aviões Fantasy foi muito simples, hoje a gente olha e até ri do que fazíamos. Agora temos palco gigantesco, painéis de LED, roda gigante e uma produção que impressiona. Na última edição, nós tivemos 41 mil pessoas, praticamente todo mundo fantasiado. É muito gratificante ver que a ideia cresceu e se espalhou pelo Brasil inteiro”, afirma o cantor.

Um dos destaques desta edição é a criação de uma área de acesso gratuito, que será a maior do evento. A entrada poderá ser garantida mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível ou R$ 20, valor que será revertido para instituições de caridade. “Sempre quis fazer isso, dar um presente para Fortaleza e permitir que quem nunca teve a chance de ver o Fantasy possa participar com a mesma qualidade e experiência”, destaca Xand.

Line-up 100% nordestino

O palco do Aviões Fantasy 2025 será inteiramente ocupado por artistas nordestinos. Além de Xand Avião, o evento terá Bell Marques, Nattan e Zé Vaqueiro, além das participações especiais de Wesley Safadão e Felipe Amorim. A apresentação ficará por conta de Tirullipa.

Para Xand, o line-up reafirma a força da música nordestina no cenário nacional. “Consegui montar uma programação grandiosa só com artistas daqui. Bell Marques é um ícone da música, Nattan traz alegria, Zé Vaqueiro estreia no Fantasy, Safadão sempre faz história comigo e Felipe Amorim hoje é um dos mais ouvidos do país. É uma mistura que abraça todos os públicos”, disse. Além dos cantores o evento será apresentado por Tirulipa. “Esse é um doido”, segundo Xand.

“Seja o que você quiser”

O tema desta edição traz um convite à liberdade criativa: “Seja o que você quiser”. A proposta é permitir que o público use a imaginação para criar suas fantasias, sem amarras a um conceito específico. “Esse é o dia em que você pode ser livre para se reinventar. Só não pode ir sem fantasia. Seja médico, bombeiro, fantasma ou o que quiser. O importante é se divertir e sentir a energia do Fantasy”, explica o artista.

Além de subir ao palco, Xand faz questão de participar ativamente de cada detalhe da produção, desde a escolha dos artistas até a montagem do palco. “O Fantasy é o meu cartão-postal. Eu me envolvo em tudo, porque quero que o público entre e pense: ‘Como esse cara faz isso no Nordeste?’. Já cheguei a me fantasiar e andar entre o público para sentir a experiência de perto”, revelou.

Expectativa para 2025

Com público de diferentes partes do Brasil, a expectativa é de que o Castelão alcance lotação máxima. Para Xand, a edição de 2025 tem tudo para ser a maior da história: “Quero que cada pessoa, seja no camarote ou no setor gratuito, sinta alegria e liberdade. Venha de peito aberto e seja o que você quiser. Esse é o espírito do Fantasy”

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel