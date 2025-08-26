Ana Maria Gonçalves e Valter Hugo Mãe lotam evento em Brasília

Depois de passarem por Brasília, escritores participam do Festival Literário de Paracatu, que ocorre entre os dias 27 e 31 de agosto - (crédito: Pedro Mesquita)

Bastou Ana Maria Gonçalves sair de trás da cortina para que o público a recebesse, de pé, com longos aplausos. A ovação permaneceu quando Valter Hugo Mãe se juntou a ela. O diálogo entre os escritores atraiu, nesta terça-feira (26/8), pessoas de diferentes idades unidas pelos afetos que a literatura mobiliza. “A vocação da humanidade é o encontro”, disse Valter Hugo Mãe ao Correio minutos antes de subir ao palco de um auditório lotado.

O bom humor se fez presente na conversa desde a primeira frase. Ao se sentar, Valter Hugo Mãe recebeu elogios da plateia. “Estou mais gostoso. Desde que completei 50 anos fiquei assim”, respondeu. Na sequência, quando disse que preferia “ler poetas brasileiros medianos do que grandes escritores portugueses”, ouviu de Ana Maria Gonçalves: “Poetas medianos? Não temos isso aqui no Brasil”, brincou. “Independente de a gente viver e partir de lugares diferentes, a gente trabalha em prol dessa arma extremamente poderosa na mão de todo mundo para a identidade dos povos, que é a literatura”, afirmou Ana Maria Gonçalves em relação à proximidade entre os dois.

Outro ponto em comum entre os autores é a capacidade de despertar paixões. “Nós gostamos muito de Valter Hugo Mãe. A literatura faz parte da nossa vida”, disse Socorro Matos, de 72 anos, ao lado de duas amigas. Ana Maria dos Reis, que reuniu integrantes do clube do livro Café com Literatura, do Sudoeste, também ressaltou sua admiração. “É conhecimento, cultura, história. Tudo isso. Esse livro é tudo isso, pontuou Ana Maria dos Reis com um exemplar de Um defeito de cor em mãos. “Ainda não tive a oportunidade de ler Ana Maria, mas Valter Hugo Mãe me inspira desde quando o conheci”, revelou Lorena Rosa, de 22 anos. “Penso até em fazer uma tatuagem em homenagem a ele”, completou a estudante.

Ao final do Sempre Um Papo, que teve mediação do jornalista Matheus Leitão, os escritores Ana Maria Gonçalves e Valter Hugo Mãe concederam autógrafos ao público.