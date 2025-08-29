Ballet de São Petersburgo traz a Brasília, em novembro, 'O quebra-nozes'

Grupo de Ballet Clássico de São Petersburgo chega a Brasília em novembro - (crédito: Divulgação)

Referência mundial no repertório clássico, o Ballet de São Petersburgo desembarca em Brasília para uma turnê especial. A apresentação do espetáculo O Quebra-Nozes será no dia 28 de novembro, no auditório master do Centro de Convenções Ulysses. Os ingressos já estão disponíveis na Bilheteria Digital, a partir de R$100. A turnê passa por quatro capitais e traz O Quebra-Nozes, balé em dois atos com participação do renomado bailarino Alexander Volchkov.

A coreografia é fiel à tradição russa, assim como cenários e figurinos. A montagem revive a magia natalina do clássico de Piotr I. Tchaikovsky para mostrar ao público a festa de Natal de Clara no Reino dos Doces. O espetáculo combina técnica, musicalidade refinada e poesia cênica.

Em nota divulgada, a direção do Ballet Clássico de São Petersburgo, afirma que O Quebra-Nozes "é um balé que fala à criança que existe em todos nós, com música sublime e dança cristalina”.

A apresentação se passa na noite de Natal. Clara ganha de presente um quebra-nozes que, à meia-noite, ganha vida e a conduz por uma jornada encantadora. Após a batalha contra o Rei dos Ratos, Clara e seu Príncipe viajam ao Reino dos Doces, onde são recebidos pela Fada Açucarada e celebrados com variações de danças do mundo. Ao som inesquecível de Tchaikovsky, O Quebra-Nozes fala sobre sonhos, coragem e fantasia.

Serviço

O Quebra-Nozes (em dois atos)

No dia 28 de novembro, às 20h, no Centro de Convenções Ulysses. Ingressos a partir de R$ 100 no site da Bilheteria Digital, crianças até dois anos não pagam. Classificação indicativa livre.

