Espetáculo leva teatro e consciência ambiental a escolas do DF

Nesta quarta-feira (10/9), os estudantes do Ensino Fundamental da Escola Parque 303/304 Norte sobem ao palco para apresentar o espetáculo A Toca do Tatu, uma fábula musical ambientada no Cerrado que mistura humor, mistério e poesia. A obra, escrita pela dramaturga Leônix, chega às escolas públicas do Distrito Federal não apenas como peça teatral, mas também em versão impressa e digital, com a distribuição gratuita de 1.800 exemplares, iniciativa que busca aproximar crianças e jovens do gênero da literatura dramática e, ao mesmo tempo, provocar reflexões sobre amizade, coragem e preservação da natureza.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O projeto é resultado de meses de oficinas de leitura dramática e de teatro realizadas com os próprios alunos, que agora dão vida aos personagens sob a direção de Helena Maria e com arranjos musicais do pianista Danilo Cabral e dos músicos Fernando Fernandes e Deyse Bentim. Para além do espetáculo, a obra se torna uma ferramenta pedagógica que incentiva a leitura, a expressão artística, o pensamento crítico e o sentimento de pertencimento ao Cerrado. Segundo a autora, trata-se de uma oportunidade de inserir o teatro como literatura nas escolas, um gênero que costuma receber pouca atenção, apesar de seu potencial formativo.

Leia também: Drake revela verdade por trás de selfie alterada que viralizou

A iniciativa inclui a distribuição gratuita de exemplares físicos e digitais. Só a Escola Parque 303/304 Norte receberá 30 livros para o acervo da biblioteca e outros 80 destinados aos alunos que participam da encenação e aos professores de teatro. Já o público em geral poderá acessar o e-book gratuitamente pelas redes sociais do projeto. Em sua segunda edição, A Toca do Tatu também será encaminhado a bibliotecas públicas, centros culturais, pontos de leitura e programas de incentivo à leitura em todo o DF.

Leia também: RBD enfrenta divisão, mas Pedro Damián acredita em reconciliação

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Dessa forma, A Toca do Tatu se apresenta não apenas como um espetáculo escolar, mas como um movimento cultural que democratiza o acesso à literatura, estimula a educação ambiental e valoriza o Cerrado, transformando a experiência artística em um convite à reflexão sobre identidade, convivência e responsabilidade coletiva.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel