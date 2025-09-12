Espetáculo 'Volteios Que o Mundo Dá' chega a Planaltina e Estrutural

O espetáculo Volteios Que o Mundo Dá será apresentado neste sábado (13/9), na Praça Salviano Monteiro Guimarães (Setor Tradicional – Praça do Museu), em Planaltina; e no domingo (14/9), na Praça Central, no Setor Central da Estrutural. As apresentações serão às 17h30 e a entrada é gratuita.
Em Volteios Que o Mundo Dá, os artistas Drisana Alarcão e Luciano Czar misturam bicicleta acrobática, música e malabarismo. A performance enfatiza a importância da amizade, a reinvenção diante dos desafios cotidianos e a magia do encontro.
Além do espetáculo, oficinas de manutenção de bicicletas serão realizadas às 15h nos dois dias. No próximo sábado (20/9) e domingo (21/9), Volteios Que o Mundo Dá chega, respectivamente, à Brazlândia, na quadra 12 do Setor Tradicional; e à Praça dos Direitos, em Ceilândia. As apresentações também acontecem às 17h30.
Serviço
Volteios Que o Mundo Dá
Sábado (13/9), na Praça Salviano Monteiro Guimarães (Setor Tradicional – Praça do Museu), em Planaltina; domingo (14/9), na Praça Central, no Setor Central da Estrutural; em 20 de setembro, em Brazlândia, na quadra 12 do Setor Tradicional; 21 de setembro, na Praça dos Direitos, em Ceilândia. Todos os dias, às 17h30. Entrada gratuita.
