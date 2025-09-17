Fest Rock Brasília anuncia bandas selecionadas para a 2ª edição

Primeira edição do Fest Rock, em 2024, reuniu fãs no Eixo Cultural Ibero-americano - (crédito: Bené França)

A segunda edição do Fest Rock Brasília teve o line-up definido nesta terça-feira (17/9). Um total de 16 bandas do Entorno e do Distrito Federal se apresentam no evento marcado para os dias 4 e 5 de outubro no Eixo Cultural Ibero-americano. As atrações selecionadas recebem cachê de R$ 4 mil cada.

Os grupos e artistas selecionados são Arandu Arakuaa, ARD, As Verdades de Anabela, Cassino Supernova, Cianuretto, Daniela Firme, Mandalla, Mota, Murderess, Passo Largo, Quinta Essência, Ralé Xique, Signo 13, Suíte Super Luxo, Terror Revolucionário e YPU.

Segundo organizadores, além dos shows, a edição de 2025 reafirma o compromisso com a inclusão e a diversidade com a presença de diferentes gerações, estilos e formações num line-up em sintonia com o espírito contestador e transformador do rock.



