Carlinhos de Jesus detalha tratamento contra doença autoimune

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o dançarino, coreógrafo e jurado do Dança dos Famosos, da TV Globo, Carlinhos de Jesus compartilhou detalhes sobre o tratamento que realiza contra uma doença autoimune rara, a radiculopatia desmielinizante crônica, responsável por deixá-lo de cadeira de rodas.
Segundo ele, o diagnóstico foi confirmado em 2022. "É isso que está me deixando com a perna direita paralisada e sem força", explicou. No vídeo, gravado dentro do hospital, Carlinhos afirmou que precisa realizar a infusão de imunoglobulina humana durante oito meses como parte do tratamento.
Além da medicação, o coreógrafo destaca que o processo inclui uma série de outras terapias: "Muita fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, remédios, paciência e a oração de todos vocês", disse.
Apesar das dificuldades, Carlinhos mantém o otimismo: "Em breve, estarei fora da cadeira de rodas, com certeza. Fé, foco e buscar o meu objetivo, que é sair da cadeira”, concluiu.
Ao longo do vídeo, ele agradeceu o apoio dos fãs e demonstrou emoção com a repercussão da publicação. “São milhões de visualizações e milhares e milhares de manifestações. Quero muito, de coração, agradecer. Estou lisonjeado e emocionado, muito emocionado por tudo isso.”
Veja o vídeo:
Quem é Carlinhos de Jesus
-
Carlinhos de Jesus é dançarino, coreógrafo e professor de dança, com forte atuação na valorização da dança de salão no Brasil.
-
Nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de julho de 1953.
-
Iniciou a carreira em bailes populares e se tornou referência nacional na dança de salão.
-
Fundou a escola "Carlinhos de Jesus Dança de Salão", com sede no Rio de Janeiro.
-
Trabalhou como coreógrafo em teatro, televisão, shows e desfiles de Carnaval.
-
Destacou-se como coreógrafo de comissões de frente de escolas de samba do Grupo Especial.
-
Participou de programas de TV e contribuiu para a difusão da dança na mídia.
-
Recebeu diversos prêmios e homenagens por sua atuação na cultura e nas artes.
-
É reconhecido como um dos maiores nomes da dança brasileira contemporânea, com grande influência na formação de novos profissionais.
