Carlinhos de Jesus detalha tratamento contra doença autoimune

Coreógrafo e jurado do "Dança dos Famosos" revela estar em tratamento desde 2022 e afirma que mantém a fé e a esperança na recuperação

Carlinhos de Jesus detalha o tratamento contra a doença neuro radiculopatia desmielinizante crônica - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o dançarino, coreógrafo e jurado do Dança dos Famosos, da TV Globo, Carlinhos de Jesus compartilhou detalhes sobre o tratamento que realiza contra uma doença autoimune rara, a radiculopatia desmielinizante crônica, responsável por deixá-lo de cadeira de rodas. 

Segundo ele, o diagnóstico foi confirmado em 2022. "É isso que está me deixando com a perna direita paralisada e sem força", explicou. No vídeo, gravado dentro do hospital, Carlinhos afirmou que precisa realizar a infusão de imunoglobulina humana durante oito meses como parte do tratamento.

Além da medicação, o coreógrafo destaca que o processo inclui uma série de outras terapias: "Muita fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, remédios, paciência e a oração de todos vocês", disse.

Apesar das dificuldades, Carlinhos mantém o otimismo: "Em breve, estarei fora da cadeira de rodas, com certeza. Fé, foco e buscar o meu objetivo, que é sair da cadeira”, concluiu.

Ao longo do vídeo, ele agradeceu o apoio dos fãs e demonstrou emoção com a repercussão da publicação. “São milhões de visualizações e milhares e milhares de manifestações. Quero muito, de coração, agradecer. Estou lisonjeado e emocionado, muito emocionado por tudo isso.”

Veja o vídeo: 

Quem é Carlinhos de Jesus

  • Carlinhos de Jesus é dançarino, coreógrafo e professor de dança, com forte atuação na valorização da dança de salão no Brasil.

  • Nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de julho de 1953.

  • Iniciou a carreira em bailes populares e se tornou referência nacional na dança de salão.

  • Fundou a escola "Carlinhos de Jesus Dança de Salão", com sede no Rio de Janeiro.

  • Trabalhou como coreógrafo em teatro, televisão, shows e desfiles de Carnaval.

  • Destacou-se como coreógrafo de comissões de frente de escolas de samba do Grupo Especial.

  • Participou de programas de TV e contribuiu para a difusão da dança na mídia.

  • Recebeu diversos prêmios e homenagens por sua atuação na cultura e nas artes.

  • É reconhecido como um dos maiores nomes da dança brasileira contemporânea, com grande influência na formação de novos profissionais.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 17/09/2025 17:22
