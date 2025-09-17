Carlinhos de Jesus detalha tratamento contra doença autoimune

Carlinhos de Jesus detalha o tratamento contra a doença neuro radiculopatia desmielinizante crônica - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o dançarino, coreógrafo e jurado do Dança dos Famosos, da TV Globo, Carlinhos de Jesus compartilhou detalhes sobre o tratamento que realiza contra uma doença autoimune rara, a radiculopatia desmielinizante crônica, responsável por deixá-lo de cadeira de rodas.

Segundo ele, o diagnóstico foi confirmado em 2022. "É isso que está me deixando com a perna direita paralisada e sem força", explicou. No vídeo, gravado dentro do hospital, Carlinhos afirmou que precisa realizar a infusão de imunoglobulina humana durante oito meses como parte do tratamento.

Além da medicação, o coreógrafo destaca que o processo inclui uma série de outras terapias: "Muita fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, remédios, paciência e a oração de todos vocês", disse.

Apesar das dificuldades, Carlinhos mantém o otimismo: "Em breve, estarei fora da cadeira de rodas, com certeza. Fé, foco e buscar o meu objetivo, que é sair da cadeira”, concluiu.

Ao longo do vídeo, ele agradeceu o apoio dos fãs e demonstrou emoção com a repercussão da publicação. “São milhões de visualizações e milhares e milhares de manifestações. Quero muito, de coração, agradecer. Estou lisonjeado e emocionado, muito emocionado por tudo isso.”

Quem é Carlinhos de Jesus

Carlinhos de Jesus é dançarino, coreógrafo e professor de dança, com forte atuação na valorização da dança de salão no Brasil.

Nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de julho de 1953.

Iniciou a carreira em bailes populares e se tornou referência nacional na dança de salão.

Fundou a escola "Carlinhos de Jesus Dança de Salão", com sede no Rio de Janeiro.

Trabalhou como coreógrafo em teatro, televisão, shows e desfiles de Carnaval.

Destacou-se como coreógrafo de comissões de frente de escolas de samba do Grupo Especial.

Participou de programas de TV e contribuiu para a difusão da dança na mídia.

Recebeu diversos prêmios e homenagens por sua atuação na cultura e nas artes.

É reconhecido como um dos maiores nomes da dança brasileira contemporânea, com grande influência na formação de novos profissionais.