Anitta explica porque deixou os EUA para voltar a morar no Brasil

Anitta voltou a morar no Brasil depois de um período vivendo nos Estados Unidos. Em declaração feita durante evento realizado no Museu de Arte do Rio nesta terça-feira, 16, a cantora descartou que sua decisão tenha sido motivada por questões políticas ou pelo tratamento dado aos imigrantes pelo governo de Donald Trump.

"Não existe isso de ficar com ranço de um país inteiro por conta de uma situação política atual. Tem toda uma população, uma riqueza cultural. É um país que me abraçou, acolheu e onde fiz vários projetos que me abriram milhares de portas", declarou.

O motivo foi muito mais pessoal. A cantora disse que tem preferido priorizar a sua saúde, sobretudo a mental. "Quando comecei a buscar o autoconhecimento e a saúde mental, eu perdi essa sede de sucesso que tinha. Eu tinha muita sede de ser a maior, a número um, e conforme eu fui me analisando melhor e cuidando da minha saúde mental, fiquei com menos sede. Estou só com vontade de fazer o que gosto", disse.

No documentário Larissa: O Outro Lado de Anitta, veiculado pela Netflix, a cantora revelou crise de exaustão e se aprofundou nessa nova fase. "Ninguém consegue ficar no auge o tempo inteiro, manter isso tudo e ser genuinamente feliz. Não importava o que eu fizesse, nada preenchia esse vazio. Eu quis fazer esse filme para falar para as pessoas que você não precisa ser rico e famoso para ser especial (...) Não tem problema se daqui a cinco anos eu não fizer nenhum hit. A gente pode ser feliz sem hit", disse no filme.

Casa nova e família

Anitta falou ainda sobre a sua casa nova comprada e reformada em 2024, no Itanhangá, região da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. "Arrumei uma casa espetacular e não estou com vontade de sair de dentro dela", disse rindo.

A cantora disse ainda que gosta de estar mais próxima da família. "Eu me sinto mais feliz podendo falar: Oi mãe, vamos almoçar hoje? , Oi pai, amanhã vamos fazer um negócio?, o que não tinha lá fora, era só pensando em trabalho", completou.