Realizado no Cruzeiro, Fest Rock faz homenagem ao guitarrista Balaio Sann

Em evento que celebra a vida e o legado do guitarrista e multi-instrumentista Balaio Sann, morto em 2024, o Bar Parada Obrigatória recebe o 2º Fest Rock. O evento ocorre neste sábado (20/9), a partir das 19h30, no Bar Parada Obrigatória, localizado no Cruzeiro Velho. O line-up reúne bandas que representam a força do rock e do blues autoral de Brasília: Os Candangos, Os Dammes, Banda Subinstante e Coyote Guará, além da participação especial do jovem Elvis, “O Príncipe do Rock”. A entrada é gratuita.

Figura marcante no rock brasiliense, Balaio deixou contribuição decisiva para o fortalecimento da música independente. O festival é uma homenagem à memória e ao impacto que exerceu no cenário cultural da Capital.

O 2º Fest Rock — Balaio Sann é mais do que um show: é um encontro de amigos, artistas e fãs do rock, unidos para manter viva a chama de um músico que deixou saudades, mas também uma herança musical que ecoa em cada acorde. A apresentação da noite fica por conta de André Coelho, garantindo ainda mais interação e energia ao público.





Serviço

2º Fest Rock – Balaio Sann, neste sábado (20/9), a partir das 19h30,

No Bar Parada Obrigatória – Centro Comercial do Cruzeiro Velho. Entrada gratuita.